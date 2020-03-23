Коронавирус

ВедомостиВедомостиКонтакты с носителями коронавируса отследит специальная система

Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин. Система должна быть запущена до 27 марта, говорится на сайте правительства.
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Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам

Телеканал 360°03:21

В России решили отслеживать контактировавших с зараженными коронавирусом

Lenta.ru04:21

В России отследят контактирующих с больными COVID-19 по сотовой связи

РБК04:06

Контактирующих с больными COVID-19 россиян отследят по геолокации

Известия03:38

Вирусоносителей будут отлавливать с помощью сотовой связи

Московский Комсомолец10:03

Контактирующих с больными COVID-19 россиян будут отслеживать по данным сотовых операторов

Газета.Ru03:05

В России создадут систему отслеживания контактировавших с зараженными коронавирусом

ТАСС02:20
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Футбол

ФК «Сочи» хочет оставить Кокорина у себя

Футбольный клуб "Сочи", выступающий в Российской премьер-лиге, по окончании сроков аренды намерен предложить нападающему Александру Кокорину полноценный контракт.
Вести.Ru 16:32
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Волга-Каспий 09:59
Общество

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 16:54
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Культура

Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн

Радио Маяк 08:05
Общество

В Нидерландах решили запретить собираться группам более двух человек

Власти Нидерландов приняли решение запретить проведение публичных встреч и мероприятий сроком до 1 июня 2020 года, а также собираться в группы более двух человек на фоне распространения нового коронавируса.
Известия 16:02
Политика

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

Газета.Ru 02:27
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Газета.Ru 15:54
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Футбол

Итальянский врач: болельщики «Аталанты» стали биологической бомбой

Общее число заболевших превысило 350 тыс. Ранее хавбек итальянской "Аталанты" Робин Госенс высказался на тему коронавируса.
Газета.Ru 16:40
Футбол

Фердинанд об АПЛ и титуле «Ливерпуля»: «Этот сезон нужно аннулировать. Речь о жизни и смерти людей»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном досрочном завершении сезона в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Mockva.ru 11:20
Армия и оружие

Пушков: Подлость Польши не знает границ

Алексей Пушков прокомментировал отказ Польши в пропуске российской гуманитарной помощи для Италии.
Новостной фронт 16:22
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости 15:00
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 20 марта в 09:10
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Фигурное катание

Фигуристка Сотникова показала свой шрам после операции

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова показала шрам на шее, оставшийся после перенесённой операции.
RT на русском 21 марта в 12:52
Экономика

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
Ведомости 12:45
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Игры

Сотрудник Valve объяснил, почему студия не выпустила Half-Life 3

CyberSport.ru 16:03
Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:53
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Экономика

Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Новый Век 10:35
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Общество

Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что эффективнее всего с вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусом, борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.
Вечерняя Москва 15:24
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Политика

Пентагон не исключает влияния коронавируса на боеготовность армии США

RT на русском 14:49
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
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