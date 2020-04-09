Коронавирус
РБККонте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.
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Общество
В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции
В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Общество
Эксперты оценили успехи губернаторов в борьбе с коронавирусом
Центр особенно отметил его успехи в поддержке бизнеса: Махонин ввёл льготы по налогу на имущество и доход для пострадавших сфер предпринимательства, стимулировал снижение арендной платы и увеличил размер аванса по госконтрактам.
Энергетика
Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Происшествия
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции словами «выбора нет», сообщает «РИА Новости».
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
Авто
В сети показали, как смотрелся «Москвич-2141» для Франции
Производство «Москвича-2141» осуществлялось с 1986 по 1998 годы.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Происшествия
СК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области
Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Игры
В The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные
Ubisoft и Ivory Tower объявили, что в их аркадной гонке The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов
Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США выросло еще на 6,6 млн
За неделю, завершившуюся 4 апреля, число обращений граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработицей, снизилось на 261 тысячу с показателя предыдущей недели в 6,867 миллиона и составило 6,606 миллиона.
Энергетика
Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Политика
Премьер Италии усомнился в способности ЕС пережить коронавирус
Джузеппе Конте, премьер-министра Италии, высказал свои сомнения в способности Евросоюза пережить пандемию коронавируса.
Кино
Звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт исполнилось 30 лет
Главное актрисе саги сегодня исполнилось 30 лет.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Общество
Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима «самоизоляции»
Екатеринбург, 9 апреля 2020, 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции.
Происшествия
Подъезд жилого дома отправили на карантин в Магнитогорске
Жильцам подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске предписали отправиться на режим самоизоляции из-за обнаружения у их соседей коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.