Коронавирус

РБКРБККонте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.
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Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

РБК06:17

Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи

ТАСС04:27

Власти Италии настаивают на том, что помощь России с борьбе с коронавирусом не имеет политической подоплеки

Эхо Москвы06:00

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Итальянский премьер счел оскорбительными намеки на политику в помощи от России

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