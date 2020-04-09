Коронавирус
РБККонте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.
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Общество
Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч
Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Здоровье
Минздрав посоветовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса
Минздрав России предупредил, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Футбол
УЕФА может сократить количество городов Евро-2020
Ньон, Швейцария, 9 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сократить количество городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы — 2020.
Происшествия
В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Общество
Школьники могут досрочно завершить учебный год
"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Происшествия
В Севастополе предварительно подтвержден новый случай коронавируса
Предварительно – коронавирус обнаружен у одного. Таким образом, 3-я городская больница может стать потенциальным очагом коронавируса.
Футбол
Четыре игрока «Крыльев Советов» отказались от понижения зарплаты
Четыре футболиста «Крыльев Советов» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов в период пандемии коронавируса.
Общество
В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России
Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
Общество
Вывоз россиян из-за границы приостановлен
Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиакругах.
Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции
Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах.
Общество
Житель Ухани рассказал о необходимости самоизоляции из-за коронавируса
Житель китайского города Ухань по фамилии Чжу рассказал о необходимости соблюдения самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми
Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Общество
Орловцы начнут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет с июня
25 марта 2020 года президент Владимир Путин объявил, что все семьи, которые имеют право на материнский капитал, начиная с 1 апреля 2020 года в течении трех месяцев будут получать выплаты в размере 5000 рублей на ребенка до трех лет.
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Принц Чарльз и Камилла поделились совместным фото к 15-летию свадьбы
6 апреля принц и герцогиня воссоединились после вынужденной самоизоляции из-за заражения старшего сына Елизаветы II коронавирусом.
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом звезда «Дома-2» стала донором плазмы
Заболевшая коронавирусом звезда "Дома-2" Анастасия Киушкина вылечилась и стала донором плазмы, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.