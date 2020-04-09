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Армия и оружие ВКС России активизировались в Идлибе Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.

Футбол УЕФА может сократить количество городов Евро-2020 Ньон, Швейцария, 9 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сократить количество городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы — 2020.

Происшествия В Карелии задержали экс-начальника колонии Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.

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Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.

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