Коронавирус

РБКРБККонте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.
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Премьер Италии счел оскорбительным поиск политической подоплеки в помощи от России

Интерфакс04:54

Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом

RT на русском05:31

Власти Италии настаивают на том, что помощь России с борьбе с коронавирусом не имеет политической подоплеки

Эхо Москвы06:00

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

РБК06:17

Конте ответил на заявления о политической подоплеке помощи от России

РИА Новости04:52

Итальянский премьер счел оскорбительными намеки на политику в помощи от России

Известия04:39

Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи

ТАСС04:27
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Общество

Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч

Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
РЕН ТВ вчера в 15:03
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Минздрав посоветовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса

Минздрав России предупредил, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом.
РБК 06:38
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В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
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ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
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УЕФА может сократить количество городов Евро-2020

Ньон, Швейцария, 9 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сократить количество городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы — 2020.
REGNUM 04:54
Происшествия

В Карелии задержали экс-начальника колонии

Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
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Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 04:17
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс вчера в 09:01
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Происшествия

В Севастополе предварительно подтвержден новый случай коронавируса

Предварительно – коронавирус обнаружен у одного. Таким образом, 3-я городская больница может стать потенциальным очагом коронавируса.
Форпост Севастополь 07:12
Футбол

Четыре игрока «Крыльев Советов» отказались от понижения зарплаты

Четыре футболиста «Крыльев Советов» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов в период пандемии коронавируса.
Metaratings 04:45
Общество

В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России

Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
ТК Звезда 06:27
Общество

Вывоз россиян из-за границы приостановлен

Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиакругах.
Газета.Ru 07:22
Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Общество

В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах.
РИА Новости 07:09
Общество

Житель Ухани рассказал о необходимости самоизоляции из-за коронавируса

Житель китайского города Ухань по фамилии Чжу рассказал о необходимости соблюдения самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:23
Общество

Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми

Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Хакасия-Информ 07 апреля в 23:52
Общество

Орловцы начнут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет с июня

25 марта 2020 года президент Владимир Путин объявил, что все семьи, которые имеют право на материнский капитал, начиная с 1 апреля 2020 года в течении трех месяцев будут получать выплаты в размере 5000 рублей на ребенка до трех лет.
Орловские новости 07:02
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес

Принц Чарльз и Камилла поделились совместным фото к 15-летию свадьбы

6 апреля принц и герцогиня воссоединились после вынужденной самоизоляции из-за заражения старшего сына Елизаветы II коронавирусом.
News.ru 02:39
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом звезда «Дома-2» стала донором плазмы

Заболевшая коронавирусом звезда "Дома-2" Анастасия Киушкина вылечилась и стала донором плазмы, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:20
Общество

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году

С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Известия 06:46
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
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Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке

В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Вокруг ТВ 01:13
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71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ вчера в 11:47
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Джузеппе Конте
Итальянский юрист
Итальянский государственный и политический деятель. Председатель Совета министров Италии с 1 июня 2018 года. По мнению многих журналистов и политических комментаторов, кабинет министров под руководством Конте является первым популистским правительством в Западной Европе.
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