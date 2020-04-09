Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Экономика Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19 В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Общество Чемезов предложил главам регионов установить систему распознавания лиц Как система работает в Москве В январе этого года правительство Москвы подключило более 100 тыс. городских камер видеонаблюдения к системе распознавания лиц NtechLab для поиска граждан, нарушивших двухнедельный режим самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Общество Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".

Общество Режим самоизоляции в Самаре могут продлить Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.

Армия и оружие Коронавирус поразил четвертый американский авианосец Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.

Политика Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом «По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Общество Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.

Шоу-бизнес Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.

Экономика ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.

Происшествия СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.

Шоу-бизнес Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.