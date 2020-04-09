Коронавирус

РБКРБККонте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.
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Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

РБК06:17

Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом

RT на русском05:31

Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи

ТАСС04:27

Премьер Италии счел оскорбительным поиск политической подоплеки в помощи от России

Интерфакс04:54

Конте ответил на заявления о политической подоплеке помощи от России

РИА Новости04:52

Итальянский премьер счел оскорбительными намеки на политику в помощи от России

Известия04:39

Власти Италии настаивают на том, что помощь России с борьбе с коронавирусом не имеет политической подоплеки

Эхо Москвы06:00
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Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Экономика

Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Российская газета 08:24
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Общество

Чемезов предложил главам регионов установить систему распознавания лиц

Как система работает в Москве В январе этого года правительство Москвы подключило более 100 тыс. городских камер видеонаблюдения к системе распознавания лиц NtechLab для поиска граждан, нарушивших двухнедельный режим самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
РБК 10:56
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:00
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
РИА Новости 10:47
Авто

«Изрядно пощипанные, но не побежденные»: как крупные автодилеры выживают в условиях кризиса

В марте в России было продано 160 600 новых автомобилей, что почти на 23% больше, чем в марте 2019 года.
Forbes 06:52
Происшествия

На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина

Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
СочиСтрим 11:01
Общество

Режим самоизоляции в Самаре могут продлить

Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.
SamRU.ru 07:39
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец 07:17
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Политика

Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
RT на русском 11:03
Общество

Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля

По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
Ведомости 05:19
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС 09:16
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

За последние недели количество раскупленных консервов превысило все нормы.
Телеканал 360° 07:02
Финансы

Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля

В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Клопс 11:56
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Шоу-бизнес

У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга

Комсомольская правда 10:30
Шоу-бизнес

Вылечившаяся от коронавируса Ольга Куриленко дала один ценный совет

Народные новости 11:47
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 06:19
Шоу-бизнес

Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке

В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Вокруг ТВ 01:13
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
РИА Новости 12:04
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Джузеппе Конте
Итальянский юрист
Итальянский государственный и политический деятель. Председатель Совета министров Италии с 1 июня 2018 года. По мнению многих журналистов и политических комментаторов, кабинет министров под руководством Конте является первым популистским правительством в Западной Европе.
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