Коронавирус
РБККонте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.
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Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Экономика
Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19
В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Общество
Чемезов предложил главам регионов установить систему распознавания лиц
Как система работает в Москве В январе этого года правительство Москвы подключило более 100 тыс. городских камер видеонаблюдения к системе распознавания лиц NtechLab для поиска граждан, нарушивших двухнедельный режим самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
Авто
«Изрядно пощипанные, но не побежденные»: как крупные автодилеры выживают в условиях кризиса
В марте в России было продано 160 600 новых автомобилей, что почти на 23% больше, чем в марте 2019 года.
Происшествия
На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина
Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Общество
Режим самоизоляции в Самаре могут продлить
Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Армия и оружие
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец
Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Общество
Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля
По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Экономика
ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
За последние недели количество раскупленных консервов превысило все нормы.
Финансы
Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля
В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Шоу-бизнес
У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга
Шоу-бизнес
Вылечившаяся от коронавируса Ольга Куриленко дала один ценный совет
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.