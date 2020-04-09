Коронавирус
РБККонте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.
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Происшествия
В Москве полиция с помощью оружия остановила подозрительный автомобиль
Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль, пытавшийся скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Политика
Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Энергетика
США собрались усилить давление на Россию в нефтяной войне
Власти Соединенных Штатов могут повысить пошлины на ввозную нефть для давления на Россию и Саудовскую Аравию, пишет газета The Wall Street Journal.
Здоровье
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Общество
В Москве присудили первые штрафы за нарушение самоизоляции
Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова сообщила, что московские суды выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Вывозные рейсы из-за границы в российские регионы приостановлены
Вывозные рейсы из-за границы в российские регионы пока приостановлены.
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Как сообщал «Югополис», президент России днем 8 апреля на встрече с губернаторами, которая транслировалась в прямом эфире, выступил с обращением в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Общество
Чиновникам Самарской области разрешили штрафовать жителей
В Самарской области расширен список ведомств, которые будут следить за тем, как жители региона соблюдают режим самоизоляции.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Происшествия
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Транспорт
Аэропорт Пулково переходит на сокращенный режим работы
C 10 апреля аэропорт Пулково переходит на новый режим работы из-за ситуации в городе с коронавирусом.
Политика
Москва получила запрос о помощи от Минска из-за коронавируса
Замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Общество
Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения компаний к работе
Президент России Владимир Путин призвал создать условия для возвращения компаний в нормальный график работы.
Политика
Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
Экономика
«Дом.РФ» надеется на сохранение ипотечных ставок на докризисном уровне
Компания "Дом.РФ" не ожидает значительного отклонения траектории средней ставки по ипотеке от целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году, следует из презентации компании.
Происшествия
Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор
Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
Общество
Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год
Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год.
Общество
Министр здравоохранения Коми подал в отставку
Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
Общество
В Севастополе режим самоизоляции будет продлен до 19 апреля
1 апреля зараженный мужчина прилетел из Москвы.
Экономика
Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19
В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Экономика
Мишустин предложил ограничить неустойку за невозврат кредитов
Размер неустойки за невозврат кредитов не должен превышать 20%, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин 9 апреля на заседании правительства.
Армия и оружие
На авианосце «Теодор Рузвельт» число зараженных выросло до 230
Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирусная инфекция выявлена у 230 членов экипажа авианосца. Такие данные приводятся на сайте ВМС США.
Общество
Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ
Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
Происшествия
Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала
Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
Гаджеты
К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000
Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
Киберспорт
Gears 5 станет временно бесплатной
В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.