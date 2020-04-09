Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.

Политика Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Энергетика США собрались усилить давление на Россию в нефтяной войне Власти Соединенных Штатов могут повысить пошлины на ввозную нефть для давления на Россию и Саудовскую Аравию, пишет газета The Wall Street Journal.

Политика Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами Как сообщал «Югополис», президент России днем 8 апреля на встрече с губернаторами, которая транслировалась в прямом эфире, выступил с обращением в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Общество Чиновникам Самарской области разрешили штрафовать жителей В Самарской области расширен список ведомств, которые будут следить за тем, как жители региона соблюдают режим самоизоляции.

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.

Транспорт Аэропорт Пулково переходит на сокращенный режим работы C 10 апреля аэропорт Пулково переходит на новый режим работы из-за ситуации в городе с коронавирусом.

Политика Москва получила запрос о помощи от Минска из-за коронавируса Замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Экономика «Дом.РФ» надеется на сохранение ипотечных ставок на докризисном уровне Компания "Дом.РФ" не ожидает значительного отклонения траектории средней ставки по ипотеке от целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году, следует из презентации компании.

Происшествия Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.

Общество Министр здравоохранения Коми подал в отставку Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.

Экономика Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19 В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.

Экономика Мишустин предложил ограничить неустойку за невозврат кредитов Размер неустойки за невозврат кредитов не должен превышать 20%, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин 9 апреля на заседании правительства.

Общество Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.

Происшествия Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.

Гаджеты К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000 Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.