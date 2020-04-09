Коронавирус

РБКРБККонте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.
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Подробнее о событии

Конте ответил на заявления о политической подоплеке помощи от России

РИА Новости04:52

Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом

RT на русском05:31

Власти Италии настаивают на том, что помощь России с борьбе с коронавирусом не имеет политической подоплеки

Эхо Москвы06:00

Премьер Италии счел оскорбительным поиск политической подоплеки в помощи от России

Интерфакс04:54

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

РБК06:17

Итальянский премьер счел оскорбительными намеки на политику в помощи от России

Известия04:39

Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи

ТАСС04:27
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Происшествия

В Москве полиция с помощью оружия остановила подозрительный автомобиль

Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль, пытавшийся скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 08:36
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Политика

Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Энергетика

США собрались усилить давление на Россию в нефтяной войне

Власти Соединенных Штатов могут повысить пошлины на ввозную нефть для давления на Россию и Саудовскую Аравию, пишет газета The Wall Street Journal.
Взгляд.ру 08:13
Здоровье

В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом

В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 07:52
Общество

В Москве присудили первые штрафы за нарушение самоизоляции

Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова сообщила, что московские суды выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Московский Комсомолец 08:48
Общество

Вывозные рейсы из-за границы в российские регионы приостановлены

Вывозные рейсы из-за границы в российские регионы пока приостановлены.
Долг.рф 07:16
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Как сообщал «Югополис», президент России днем 8 апреля на встрече с губернаторами, которая транслировалась в прямом эфире, выступил с обращением в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Югополис вчера в 09:32
Общество

Чиновникам Самарской области разрешили штрафовать жителей

В Самарской области расширен список ведомств, которые будут следить за тем, как жители региона соблюдают режим самоизоляции.
ГТРК Самара 07:03
Здоровье

Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса

Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
РБК 07:19
Происшествия

На Кубани умерли две женщины с коронавирусом

59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
Российская газета 08:58
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Транспорт

Аэропорт Пулково переходит на сокращенный режим работы

C 10 апреля аэропорт Пулково переходит на новый режим работы из-за ситуации в городе с коронавирусом.
МР7.ру 07:39
Политика

Москва получила запрос о помощи от Минска из-за коронавируса

Замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 08:33
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Общество

Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
Национальная служба новостей 05:13
Политика

Путин призвал создать условия для возвращения компаний к работе

Президент России Владимир Путин призвал создать условия для возвращения компаний в нормальный график работы.
Известия вчера в 09:14
Политика

Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
ТАСС вчера в 13:25
Экономика

«Дом.РФ» надеется на сохранение ипотечных ставок на докризисном уровне

Компания "Дом.РФ" не ожидает значительного отклонения траектории средней ставки по ипотеке от целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году, следует из презентации компании.
РИА Новости 06:18
Происшествия

Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор

Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
REGNUM 06:23
Общество

Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год

Хабаровские школы первыми в России досрочно завершат учебный год.
Авторадио 02:56
Общество

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
ТАСС 08:09
Общество

В Севастополе режим самоизоляции будет продлен до 19 апреля

1 апреля зараженный мужчина прилетел из Москвы.
Севастополь.ру 07:22
Экономика

Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Российская газета 08:24
Экономика

Мишустин предложил ограничить неустойку за невозврат кредитов

Размер неустойки за невозврат кредитов не должен превышать 20%, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин 9 апреля на заседании правительства.
ИА Красная Весна 07:23
Армия и оружие

На авианосце «Теодор Рузвельт» число зараженных выросло до 230

Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирусная инфекция выявлена у 230 членов экипажа авианосца. Такие данные приводятся на сайте ВМС США.
ToDay News Ufa 07 апреля в 23:32
Общество

Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ

Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
BFM.ru 08:18
Происшествия

Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 07:38
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 18:01
Киберспорт

Gears 5 станет временно бесплатной

В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.
CyberSport.ru 05 апреля в 23:03
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Джузеппе Конте
Итальянский юрист
Итальянский государственный и политический деятель. Председатель Совета министров Италии с 1 июня 2018 года. По мнению многих журналистов и политических комментаторов, кабинет министров под руководством Конте является первым популистским правительством в Западной Европе.
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