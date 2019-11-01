Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКонте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте посоветовал своим футболистам в соревновательный период заниматься сексом с минимальными усилиями.
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Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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