Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКонте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте посоветовал своим футболистам в соревновательный период заниматься сексом с минимальными усилиями.
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Конте объяснил игрокам «Интера», как правильно заниматься любовью

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Конте дал футболистам несколько советов о занятии сексом

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Конте объяснил игрокам «Интера», как правильно заниматься сексом

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«Занимайтесь сексом со своими женами». Конте дает советы игрокам «Интера»

Спорт-Экспресс12:25

Антонио Конте: Я советую своим игрокам заниматься сексом с минимумом усилий

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Антонио Конте посоветовал игрокам во время сезона спать только с женами

Спорт день за днем09:57

Конте рассказал о своих советах игрокам «Интера» относительно секса

RT на русском10:06
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Костин 20 ноября заявил ТАСС, что видит рост поддержки среди членов правительства и в администрации президента РФ идеи отмены НДФЛ для малоимущих россиян.
ТАСС 05:11
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Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
РБК 11:28
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
Политика

В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет.
РБК 10:13
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина преемником

Газета.Ru 12:45
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Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru 03:58
Общество

Многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

9111.ru 03:39
Армия и оружие

Сирия: чеченцы помогают Армии России

Террористы ИГИЛ* в Сирии уже повержены, однако в стране продолжаются боевые действия с джихадистами из «Джебхат ан-Нусры»* и протурецкими боевиками.
Rusvesna.su 12:21
Кино

Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Дождь 00:31
Экономика

Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК 04:31
Политика

Вучич обратился к России с вопросом о шпионе ГРУ

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на появившееся видео, на котором, по версии СМИ, сотрудник российского ГРУ передает деньги сербскому военному.
Lenta.ru вчера в 16:50
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Коммерсантъ 07:52
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Общество

Сильвио Берлускони попал в больницу

В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.
Говорит Москва 11:01
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Lenta.ru 12:45
Происшествия

МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме

Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. МВД сообщало, что три человека погибли и три пострадали.
РИА Новости 11:02
Культура

Анна Пармас: если хочешь спасти фильм, бери на главную роль Михалкову

РИА Новости вчера в 05:00
Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Спорт день за днем 12:37
Футбол

Трансфер Миранчука обойдется «Ювентусу» в 20 млн евро

Туринский клуб заплатит за переход футболиста 20 млн евро. Миранчук является воспитанником «Локомотива».
Bookmaker-ratings.ru 09:26
Общество

Россиянин Бурков заявил в суде в США о своей невиновности

Взгляд.ру 09:59
Футбол

«Уфа» сменила клубный цвет

«Уфа» приняла решение провести ребрендинг клубных цветов.
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Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

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Спорт

Руководство российской легкой атлетики отстранили из-за допинга

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.
РБК вчера в 12:26
Экономика

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
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Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» ждут ребенка

Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Uznayvse.ru вчера в 17:16
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
РБК 05:11
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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