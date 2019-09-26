Футбол
Все про Спорт руКонте установил рекорд в «Интере»
Данило Д′Амброзио
|23′
|31′
Луис Альберто
Данило Д′Амброзио
|45′+2′
|53′
Фелипе Кайседо
Чиро Иммобиле
Матиас Весино
Стефано Сенси
|57′
|65′
Луис Альберто
Лукас Лейва
|73′
Баштуш
|73′
Сергей Милинкович-Савич
Валон Бериша
Маттео Политано
Лаутаро Хавьер Мартинес
|77′
|81′
Марко Пароло
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
|83′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|90′
|60%
|Владение мячом
|40%
|88%
|Процент точных передач
|81%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|14
|10
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д′Амброзио
23
Барелла
77
Брозович
12
Сенси
34
Бираги
10
Мартинес
7
Санчес
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
29
Лаццари
7
Бериша
16
Пароло
6
Лейва
22
Родригес
17
Иммобиле
11
Корреа
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
Вчера "Интер" смог победить "Лацио" со счетом 1:0 в пятом туре Серии А. Отмечают, что этот выигрыш стал пятым подряд для "Интера" в этом сезоне чемпионата Италии.
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Чемпионат Италии. «Интер» одолел «Лацио», «Наполи» проиграл «Кальяри», «Рома» уступила «Аталанте»
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