Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руКонте установил рекорд в «Интере»

Интер — Лацио
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Данило Д′Амброзио
23′
31′
Луис Альберто
Данило Д′Амброзио
45′+2′
53′
Фелипе Кайседо
Чиро Иммобиле
Матиас Весино
Стефано Сенси
57′
65′
Луис Альберто
Лукас Лейва
73′
Баштуш
73′
Сергей Милинкович-Савич
Валон Бериша
Маттео Политано
Лаутаро Хавьер Мартинес
77′
81′
Марко Пароло
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
83′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′
Вчера "Интер" смог победить "Лацио" со счетом 1:0 в пятом туре Серии А. Отмечают, что этот выигрыш стал пятым подряд для "Интера" в этом сезоне чемпионата Италии.
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