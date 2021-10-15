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Контр-адмирал Хмыров назвал провокацией попытку эсминца ВМС США Chafee нарушить границу РФ

"Заявление Минобороны о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Газета.Ru
В министерстве сообщили, что эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море.
Газета.Ru
Как сообщили в российском Минобороны, эсминец Chafee не изменил направление после полученного предупреждения, после чего «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из российских территориальных вод.
RT на русском
В российском оборонном ведомстве заявили, что действия экипажа эсминца Chafee являются грубым нарушением международного законодательства.
Daily Storm

С чего всё началось

Тихоокеанский флот США опроверг заявление Минобороны России по инциденту с американским эсминцем Chafee в Японском море в опубликованном на их сайте пресс-релизе
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Подробнее о событии

ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем Chafee в Японском море
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Что произошло за день: пятница, 15 октября
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