На DC FanDome анонсировали игру о приключениях собаки Супермена DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

В ходе DC FanDome была представлена детская игра DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace, представляющая собой рульсовый шутер о приключениях собаки Супермена по кличке Крипто.