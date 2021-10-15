Lenta.ruКонтр-адмирал Хмыров назвал провокацией попытку эсминца ВМС США Chafee нарушить границу РФ"Заявление Минобороны о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Газета.RuВ министерстве сообщили, что эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море.Газета.RuКак сообщили в российском Минобороны, эсминец Chafee не изменил направление после полученного предупреждения, после чего «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из российских территориальных вод.RT на русскомВ российском оборонном ведомстве заявили, что действия экипажа эсминца Chafee являются грубым нарушением международного законодательства.Daily StormЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаSmotrim.ruМоя Москва.онлайнRT на русскомРИА НовостиМой БрянскВоенное делоПятый каналДума ТВЦентральная Служба НовостейГородовойТелеканал 360°Piter.tvТВ ЦентрИзвестияРЕН ТВКомсомольская правдаПервый каналНТВAnewsГлагоLЦарьградСлово и ДелоТелеканал 360°Актуальные НовостиНародные новостиThe Moscow PostКапитал страныPrimaMedia.ruЭкономика сегодняФАННовостной фронтiReactorВестник КавказаDeita.ruDiscover24VSE42.RUЦентральная Служба НовостейAvia.proВечерняя МоскваРадио 1Новые ИзвестияНовый ДеньС чего всё началось Тихоокеанский флот США опроверг заявление Минобороны России по инциденту с американским эсминцем Chafee в Японском море в опубликованном на их сайте пресс-релизе.Газета.Ru17:44Подробнее о событииВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем Chafee в Японском мореRT на русском18:20Что произошло за день: пятница, 15 октябряИнтерфаксвчера в 13:30Контр-адмирал Хмыров назвал попытку эсминца США Chafee нарушить границу России провокациейРИА Новости20:52ВМС США заявили, что эсминец Chafee не нарушал международное правоТАСС17:59США назвали заявление Минобороны РФ по эсминцу не соответствующим действительностиГазета.Ru17:44Российский адмирал считает, что инцидент с эсминцем США на Дальнем Востоке мог привести к серьезным негативным последствиямИнтерфакс - Россиявчера в 10:26Контр-адмирал отреагировал на попытку эсминца США нарушить границу с РоссиейИзвестиявчера в 13:10Показать ещёОценить2,4KПоделиться