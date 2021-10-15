В американском флоте утверждают, что накануне во время рутинных операций эсминца ВМС США Chafee в международных водах Японского моря российский противолодочный корабль класса "Удалой" подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м).
"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - говорится в сообщении.
Как сообщили в российском Минобороны, эсминец Chafee не изменил направление после полученного предупреждения, после чего «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из российских территориальных вод.
Власти Кабо-Верде выдали США гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, который обвиняется Соединенными Штатами в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства.
«Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, «формулу Штайнмайера», если до контроля границы будет план проведения выборов на Донбассе, в Украине поднимется Майдан», — предупредила экс-нардеп.