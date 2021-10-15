Экс-нардеп Украины Черновол предупредила Зеленского о возможном поднятии нового Майдана

«Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, «формулу Штайнмайера», если до контроля границы будет план проведения выборов на Донбассе, в Украине поднимется Майдан», — предупредила экс-нардеп.