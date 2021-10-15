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Контр-адмирал Хмыров назвал провокацией попытку эсминца ВМС США Chafee нарушить границу РФ

В американском флоте утверждают, что накануне во время рутинных операций эсминца ВМС США Chafee в международных водах Японского моря российский противолодочный корабль класса "Удалой" подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м).
Газета.Ru
"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - говорится в сообщении.
ТАСС
Как сообщили в российском Минобороны, эсминец Chafee не изменил направление после полученного предупреждения, после чего «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из российских территориальных вод.
RT на русском
В итоге американский корабль свернул на обратный курс.
РБК

С чего всё началось

Тихоокеанский флот США опроверг заявление Минобороны России по инциденту с американским эсминцем Chafee в Японском море в опубликованном на их сайте пресс-релизе
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Что произошло за день: пятница, 15 октября
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