Посольство РФ в Албании выясняет обстоятельства гибели российских туристов в сауне отеля

Как сообщалось, четверо туристов из России в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля «Глория» в курортном местечке Керрет в округе Кавая в Албании, расположенном в 50 км от столицы страны Тираны.