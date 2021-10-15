В американском флоте утверждают, что накануне во время рутинных операций эсминца ВМС США Chafee в международных водах Японского моря российский противолодочный корабль класса "Удалой" подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м).
"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - говорится в сообщении.
Как сообщили в российском Минобороны, эсминец Chafee не изменил направление после полученного предупреждения, после чего «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из российских территориальных вод.
В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, ученые из Университета Англии Раскин (Anglia Ruskin University) обнаружили, что гены играют важную роль в том, как организм реагирует на упражнения.
Как сообщалось, четверо туристов из России в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля «Глория» в курортном местечке Керрет в округе Кавая в Албании, расположенном в 50 км от столицы страны Тираны.