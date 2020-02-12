Общество

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В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор».
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Контрабандные сигареты из Белоруссии попали в продажу почти по всей РФ

В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально - NZ, Minsk, FEST, Credo. Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан - каждая десятая (10%).
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Контрабандные сигареты из Белоруссии нашли в большинстве регионов России

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