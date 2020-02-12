Общество
ИзвестияКонтрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор».
Читать в источнике
Оценить247
с чего всё началось
В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально - NZ, Minsk, FEST, Credo. Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан - каждая десятая (10%).РИА Новостивчера в 19:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Общество
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Здоровье
Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы
Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Игры
PlayStation 5 уже появилась на официальном сайте
Неизбежность скорого анонса подтверждает появление раздела PlayStation 5 на официальном сайте PlayStation.
Шоу-бизнес
У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок
Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса.
Шоу-бизнес
Водонаева опровергла долги по налогам
Здоровье
В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей
В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Интернет
Власти Южной Кореи отказываются от Windows и переезжают на Linux
Программное импортозамещение Правительство Южной Кореи готовится отказаться от ОС Windows и перевести все компьютеры на Linux.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Политика
В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Гаджеты
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
Шоу-бизнес
Лицо новорожденной дочки показал Дмитрий Тарасов
Имя новорожденной чета Костенко-Тарасовых пока держит в секрете. На фото можно рассмотреть личико малышки.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Хищные птицы»
Экранизация серии комиксов стала продолжением фильма «Отряд самоубийц», главную роль суперзлодейки Харли Квинн снова исполнила Марго Робби.
Экономика
В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов
Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Экономика
Число регионов с дефицитом бюджета удвоилось
Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.
Космос
65 лет назад началась история космодрома Байконур
Хоккей
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в РФ
Пятерка самых угоняемых моделей по результатам 2019 года состоит из корейских и японских марок.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Происшествия
Неизвестные обстреляли московский автосалон
Наука
Робота-микрохирурга испытали на живых людях
Хоккей
Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
Дальше первого раунда команда не проходила.
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.