В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально - NZ, Minsk, FEST, Credo. Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан - каждая десятая (10%).

с чего всё началось

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор».

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

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