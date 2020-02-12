Общество
iReactorКонтрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России
Контрабандная табачная продукция из Белоруссии продавалась в январе в российских регионах. Об этом заявили специалисты из компании «Эвотор», которые изучили данные, полученные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах России.
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с чего всё началось
"Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах", - отметили в "Эвотор". В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально - NZ, Minsk, FEST, Credo.РИА Новостивчера в 19:41
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В Петербурга начали торговать контрабандными сигаретами из Белоруссии
Петербургский дневниквчера в 22:43
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