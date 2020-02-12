"Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах", - отметили в "Эвотор". В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально - NZ, Minsk, FEST, Credo.

с чего всё началось

Контрабандная табачная продукция из Белоруссии продавалась в январе в российских регионах. Об этом заявили специалисты из компании «Эвотор», которые изучили данные, полученные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах России.

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России

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