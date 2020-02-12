Общество

iReactoriReactorКонтрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России

Контрабандная табачная продукция из Белоруссии продавалась в январе в российских регионах. Об этом заявили специалисты из компании «Эвотор», которые изучили данные, полученные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах России.
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с чего всё началось

Контрабандные сигареты из Белоруссии попали в продажу почти по всей РФ

"Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах", - отметили в "Эвотор". В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально - NZ, Minsk, FEST, Credo.
РИА Новостивчера в 19:41

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Контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружены по всей России

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Контрабандные сигареты из Белоруссии продавались в 70 регионах России

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Контрабандные сигареты из Белоруссии нашли в большинстве регионов России

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Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах РФ

ПРАЙМвчера в 19:25
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Общество

Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц

Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов.
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Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке

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Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
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Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости вчера в 08:42
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ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Космос

NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
ФАН вчера в 19:08
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Интерфакс 10 февраля в 04:54
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Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM вчера в 18:44
Общество

Медсестры госпиталя в Ухане устроили танцы для больных коронавирусом

Медики одного из временных госпиталей для лечения коронавируса в городе Ухань решили немного порадовать залежавшихся на койках пациентов и устроили столь любимые в Китае "площадные танцы" прямо в госпитале, видео быстро распространилось в СМИ и соцсетях, вызвав крайне положительные отклики людей со всего Китая.
РИА Новости вчера в 21:18
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Клоны деревьев помогут восстановить леса

Ученые НИТУ «МИСиС» и Тамбовского государственного университета совместно с партнерами из Питомнического комплекса Воронежской области при участии специалистов ВГЛТУ представили новую технологию для повышения приживаемости саженцев-микроклонов, высаживаемых для восстановления лесов после массовых пожаров.
Научная Россия вчера в 07:34
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

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Lenta.ru вчера в 10:25
Здоровье

Роскачество сравнило обычное и растительное молоко

Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.
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Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

РБК 00:07
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Армия и оружие

Пентагон заподозрил российские спутники в слежке за американским

В феврале американские СМИ сообщили, что российский спутник «Космос-2542» подозревают в слежке за USA 245.
Дождь вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит вчера в 12:09
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
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Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

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Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
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Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Общество

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Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
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Новый способ кражи денег с банковских карт россиян придумали мошенники

Самым популярным способом кражи денег с банковских карт в минувшем году стали телефонные звонки.
Городской ревизор 10 февраля в 03:26
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