Экономика

Военное делоВоенное делоКонтрагенты задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

Агентство РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчётность «Рособоронэкспорта», полученную из системы Росстат, опубликовало данные о размере задолженности контрагентов перед оборонно-экспортным предприятием за 2018 год, составившей почти 812,9 млрд рублей или $13 млрд.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

России задолжали 13 миллиардов долларов за оружие

Lenta.ruвчера в 21:22

Долг поставщиков и покупателей перед «Рособоронэкспортом» достиг $13 млрд

Коммерсантъ00:50

Покупатели и продавцы оружия должны России $13 млрд

REGNUM00:15

«Рособоронэкспорту» задолжали $13 млрд

Красная весна02:36

Долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом» за год увеличились на 23%

Ведомостивчера в 20:38

Назван размер не собранных «Рособоронэкспортом» долгов

News.ruвчера в 17:30

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Происшествия

Историка-убийцу в Санкт-Петербурге арестовали на 2 месяца

Суд в Санкт-Петербурге арестовал историка Олега Соколова на 2 месяца по подозрению в убийстве своей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко.
News.ru 09:07
Общество

В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»

REGNUM 07:37
Происшествия

В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник

Российская газета 08:01
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Политика

Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Футбол

Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).
Чемпионат 05:27
Общество

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Lenta.ru 05:42
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия

В Петербурге завели дело после отравления сотрудников «Ленты»

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:31
Политика

Путин призвал министров сделать прививки от гриппа

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал членов кабмина сделать прививки от гриппа.
Москва 24 04:54
Общество

В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве

Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Газета.Ru 08:10
Армия и оружие

Стало известно, когда ВКС России получат первый серийный Су-57

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года.
ФАН 08 ноября в 11:22
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru 07:35
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Происшествия

Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Здоровье

Роспотребнадзор создал новые методы лечения гепатита В

В Роспотребнадзоре рассказали о создании нового подхода к лечению хронического гепатита В, передаёт официальный сайт ведомства.
Вести Подмосковья 01:47
Наука

В Сколтехе разработали сверхбыстрые калиевые аккумуляторы

Значительного успеха в разработке натриевых и калиевых аккумуляторов на органических катодных материалах достигли исследователи из Сколтеха под руководством профессора Павла Трошина.
Naked Science 04:03
Происшествия

В Сирии взорвались два заминированных автомобиля, сообщили СМИ

Два заминированных автомобиля взорвались в сирийском городе Камышли на севере страны недалеко от границы с Турцией, передает гостелевидение Сирии.
РИА Новости 08:37
Технологии

WhatsApp принялся навсегда блокировать пользователей. Как этого избежать

Администрация WhatsApp начала пожизненно блокировать пользователей, которые состоят в группах с "подозрительными" названиями.
Российская газета 09:03
Здоровье

Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях

Planet Today вчера в 17:36
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Вести.Ru 05:55
Политика

В МИД России прокомментировали переворот в Боливии

МИД России призвал все политические силы Боливии проявлять здравомыслие и ответственность с целью поиска конституционного способа решения сложившегося политического кризиса, обеспечения спокойствия, социально-экономического развития, обеспечения прав и восстановления работы всех госинститутов.
ГЛАС.RU 04:35
Экономика

Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что регионам нужно дать возможность отчитываться только о самых важных показателях нацпроектов.
Известия 05:05
Наука

Нашли связь между качеством сна и тревожностью

Оказалось, что отсутствие хорошего сна делает людей нервными и повышает их тревожность.
ToDay News Ufa вчера в 23:45
Шоу-бизнес

На Мадонну подали в суд за то, что она перенесла время начала концерта

Поклонник Мадонны Нейт Холландер подал на нее в суд за перенос времени начала концерта на два часа, сообщает Independent.
РИА Новости 08:54
Кино

Как культовый фильм изменил жизнь москвичей

ТВ Центр вчера в 06:39
Происшествия

В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 06:44
Футбол

Роналду обматерил Сарри после своей замены в матче с «Миланом»

Газета.Ru 08:31
Армия и оружие

Штурмовики Су-25СМ провели отработку авиаудара на Северном Кавказе

Минобороны России опубликовало видео отработки штурмовиками Су-25СМ удара по командному пункту условного противника.
Политическая Экспертиза 04:11
Экономика

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рособоронэкспорт
Российская компания
Российская государственная компания, единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Полное наименование - акционерное общество «Рособоронэкспорт». Штаб-квартира находится в Москве. Входит в состав госкорпорации «Ростех».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное