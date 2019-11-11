В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.

с чего всё началось

Агентство РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчётность «Рособоронэкспорта», полученную из системы Росстат, опубликовало данные о размере задолженности контрагентов перед оборонно-экспортным предприятием за 2018 год, составившей почти 812,9 млрд рублей или $13 млрд.

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