Государственный контракт по итогам торгов на возведение второго мостового перехода через реку Обь возле крупнейшего города региона - Сургута - планируется заключить в первом квартале 2022 года.В источнике
Граждане, которые бессимптомно переболели коронавирусом, смогут получить QR-код при условии наличия положительного ПЦР-теста и таким образом не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов.
Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.
Родные заявляли, что он отличался скромностью и привык отказывать себе практически во всем, но общественность высмеяла подобные слова, указывая на огромную неприкрытую роскошь в распоряжении членов его семьи.