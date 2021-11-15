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Контракт на второй мост через Обь планируют заключить в I квартале 2022 года

Государственный контракт по итогам торгов на возведение второго мостового перехода через реку Обь возле крупнейшего города региона - Сургута - планируется заключить в первом квартале 2022 года.В источнике

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