Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.

с чего всё началось

Сечин останется руководителем «Роснефти» еще на пять лет. Решение вступит в силу после того, как совет директоров компании одобрит продление контракта. По информации газеты, это произойдет 14 или 15 мая.

«Ведомости»: Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

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