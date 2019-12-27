Армия и оружие
REGNUMКонтрактник из США погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке
Американский гражданин из служащих по контракту гражданских специалистов погиб во время ракетного обстрела военной базы возле иракского города Киркук, несколько военнослужащих США были ранены, сообщает агентство Reuters.
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Культура
Мадонна из-за острой боли отменила еще один концерт в США
Мадонна отменила очередной концерт в США из-за сильной боли.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Экономика
Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Общество
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
Единоборства
Джексон перевесил Емельяненко перед боем в Bellator
Главным событием турнира станет бой Куинтона Джексона и Федора Емельяненко. Американец показал на весах 120,2 кг.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04% (-0.0004) до $1.1087 с $1.1091 предыдущего закрытия.
Армия и оружие
Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух-воздух», его сумма составила $768 млн.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В США представители демократической партии не исключили, что могут рассмотреть вопрос о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по новым обвинениям.
Политика
Утверждена доктрина продовольственной безопасности РФ
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев представил на заседании Совбеза новую доктрину продовольственной безопасности России — она утверждена президентом РФ Владимиром Путиным.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей 27 декабря
В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4. Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Кино
Эксперты дали прогноз на развитие киноиндустрии в 2020-м году
Британские эксперты в ходе интервью издания РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино 28 декабря, рассказали, что в наступающем году зрителям не стоит рассчитывать на появление кардинально новых сюжетов и героев.
Политика
Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом
Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США.
Происшествия
В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
Технологии
В России приложение карты «Мир» появится на смартфонах
Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Музыка
Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is
Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений
США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Общество
Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.