Армия и оружие

REGNUMREGNUMКонтрактник из США погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

Американский гражданин из служащих по контракту гражданских специалистов погиб во время ракетного обстрела военной базы возле иракского города Киркук, несколько военнослужащих США были ранены, сообщает агентство Reuters.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Американский контрактник погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

ТАСС19:24

Пентагон подтвердил гибель одного гражданского на военной базе в Ираке

РИА Новости18:30

Контрактник из США погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

REGNUM18:50

Американец погиб при обстреле базы США в Ираке

Российская газета18:10

База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

Взгляд.ру15:20

Гражданин США погиб при обстреле военной базы в Ираке

RT на русском18:24

В Ираке при ракетном обстреле военной базы погиб американский контрактник

РБК19:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Культура

Мадонна из-за острой боли отменила еще один концерт в США

Мадонна отменила очередной концерт в США из-за сильной боли.
Актуальные Новости 08:59
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»

Культуромания 10:58
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Экономика

Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Российская газета 20:40
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости вчера в 07:38
Единоборства

Джексон перевесил Емельяненко перед боем в Bellator

Главным событием турнира станет бой Куинтона Джексона и Федора Емельяненко. Американец показал на весах 120,2 кг.
Sportbox.RU 20:09
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04% (-0.0004) до $1.1087 с $1.1091 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 02:07
Армия и оружие

Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух-воздух», его сумма составила $768 млн.
RT на русском 21:15
Политика

Посол России в Польше был вызван в польский МИД

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Вести.Ru 16:53
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В США представители демократической партии не исключили, что могут рассмотреть вопрос о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по новым обвинениям.
Страна Советов on-line 25 декабря в 12:20
Политика

Утверждена доктрина продовольственной безопасности РФ

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев представил на заседании Совбеза новую доктрину продовольственной безопасности России — она утверждена президентом РФ Владимиром Путиным.
BFM.ru 08:52
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Политика

Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
News.ru 07:37
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей 27 декабря

В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4. Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Спорт-Экспресс 00:30
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Кино

Эксперты дали прогноз на развитие киноиндустрии в 2020-м году

Британские эксперты в ходе интервью издания РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино 28 декабря, рассказали, что в наступающем году зрителям не стоит рассчитывать на появление кардинально новых сюжетов и героев.
РЕН ТВ 19:47
Политика

Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом

Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США.
Lenta.ru 18:27
Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

Вести.Ru вчера в 11:42
Технологии

В России приложение карты «Мир» появится на смартфонах

Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Evo-rus.com 07:56
Музыка

Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is

Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.
РИА Новости 10:50
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики

Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 19:56
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений

США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке.
Известия 18:19
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
РБК 18:26
Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Примечания 09:16
Главное