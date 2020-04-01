Коронавирус
ИзвестияКонтрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе
Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях. Формулировки действующих контрактов игроков с клубами оказались непригодны в такой ситуации. Уже этим летом работодатели начнут включать в договоры новые значимые пункты.
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Энергетика
Цены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л.
Интерфакс 12:43
Футбол
В «Зените» опровергли возможный уход Дзюбы в «Лацио»
Нападающий ФК «Зенит», капитан сборной России Артем Дзюба не перейдет в итальянский «Лацио» летом текущего года, сообщил «РИА Новости» генеральный директор команды Александр Медведев.
Rambler News Service 11:31
Происшествия
В Приморье сошли с рельсов пять цистерн с мазутом
Вагоны-цистерны с мазутом сошли с рельсов в районе ж/д станции Гайдамак во Владивостоке.
ТАСС 21:58
Общество
Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве
Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы 21:14
Происшествия
Из больницы в Новотроицке сбежала больная коронавирусом женщина
Фото: https: / / topspb.tv / Сегодня вечером появилась информация о том, что из больницы в Новотроицке якобы сбежала женщина, больная коронавирусом.
Orsk.ru 13:34
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 20 апреля
Росавиация до 20 апреля планирует организовать рейсы для вывоза россиян из Вьетнама, Израиля, Индии, Индонезии, Таиланда, Турции и ОАЭ, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 15:41
Происшествия
Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии
Абакан, 14 апреля 2020, 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:11
Здоровье
России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса
России предрекли рост числа инвалидов после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Lenta.ru 19:44
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:22
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Политика
Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края
Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал приказ об увольнении Василия Войкина с поста прокурора Забайкальского края, сообщает 14 апреля «Первое антикоррупционное СМИ».
Чита.Ру 09:53
Шоу-бизнес
Кети Топурия в полупрозрачном «свадебном» платье заинтриговала фанатов
Популярная певица Кети Топурия опубликовала в социальной сети Instagram снимки в белом платье.
Слово и Дело вчера в 06:25
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
Происшествия
Экстрадированного совладельца «Зимней вишни» привезли в Кемерово
Обвиняемого во взяточничестве совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского доставили в Кемерово, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:03
Игры
Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2
News.ru 10:10
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Общество
МЧС и росгвардейцы смогут штрафовать за нарушение режима ЧС
Кабмин составил перечень госслужащих, которые получили право составлять протоколы об административном правонарушения при нарушении режима ЧС.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия
В Новосибирске скончался первый больной коронавирусом
Местные власти сообщили, что скончавшемуся больному было 68 лет.
Вести Новосибирск 10:12
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Экономика
В России тарифы на связь могут вырасти более чем на 20%
Тарифы на связь в России могут вырасти более чем на 20% из-за кризиса на фоне пандемии, сообщает TelecomDaily.
Газета.Ru 04:32
Общество
Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск
РИА Новости 09:28
Авто
Changan предложит в России свой Hunter
Российская газета 00:10
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Прокуратура выявила нарушения в работе Пенсионного фонда в Холмске
Проверкой деятельности управления Пенсионного фонда по Холмскому району Сахалинской области установлено, что должностные лица отдела не исполняют свои полномочия в отношении организаций страхователей, допустивших нарушения пенсионного законодательства.
Сахалин.Инфо 22:22