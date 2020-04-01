Коронавирус

ИзвестияИзвестияКонтрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе

1 фото
Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях. Формулировки действующих контрактов игроков с клубами оказались непригодны в такой ситуации. Уже этим летом работодатели начнут включать в договоры новые значимые пункты.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Газизов полагает, что в контрактах игроков из-за коронавируса будут появляться новые пункты

Спорт-Экспресс21:53

Контрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе

Известия17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Энергетика

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л.
Интерфакс 12:43
183
Футбол

В «Зените» опровергли возможный уход Дзюбы в «Лацио»

Нападающий ФК «Зенит», капитан сборной России Артем Дзюба не перейдет в итальянский «Лацио» летом текущего года, сообщил «РИА Новости» генеральный директор команды Александр Медведев.
Rambler News Service 11:31
2
Происшествия

В Приморье сошли с рельсов пять цистерн с мазутом

Вагоны-цистерны с мазутом сошли с рельсов в районе ж/д станции Гайдамак во Владивостоке.
ТАСС 21:58
Общество

Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве

Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы 21:14
6
Религия

Православные могут освятить пасхальные куличи дома

Тволк 10:38
98
Происшествия

Из больницы в Новотроицке сбежала больная коронавирусом женщина

Фото: https: / / topspb.tv / Сегодня вечером появилась информация о том, что из больницы в Новотроицке якобы сбежала женщина, больная коронавирусом.
Orsk.ru 13:34
2
Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
103
Экономика

Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии

Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26
Общество

Росавиация составила график вывозных рейсов до 20 апреля

Росавиация до 20 апреля планирует организовать рейсы для вывоза россиян из Вьетнама, Израиля, Индии, Индонезии, Таиланда, Турции и ОАЭ, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 15:41
2
Происшествия

Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии

Абакан, 14 апреля 2020, 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:11
Здоровье

России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса

России предрекли рост числа инвалидов после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Lenta.ru 19:44
4
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
3K
Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Российская газета 17:22
392
Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
74
Политика

Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края

Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал приказ об увольнении Василия Войкина с поста прокурора Забайкальского края, сообщает 14 апреля «Первое антикоррупционное СМИ».
Чита.Ру 09:53
3
Шоу-бизнес

Кети Топурия в полупрозрачном «свадебном» платье заинтриговала фанатов

Популярная певица Кети Топурия опубликовала в социальной сети Instagram снимки в белом платье.
Слово и Дело вчера в 06:25
Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
906
Происшествия

Под Красноярском задержали женщину, разрушившую буддийскую святыню

ИА 1-Line 20:16
16
Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
121
Происшествия

Экстрадированного совладельца «Зимней вишни» привезли в Кемерово

Обвиняемого во взяточничестве совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского доставили в Кемерово, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:03
1
Игры

Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2

News.ru 10:10
17
Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
27
Общество

МЧС и росгвардейцы смогут штрафовать за нарушение режима ЧС

Кабмин составил перечень госслужащих, которые получили право составлять протоколы об административном правонарушения при нарушении режима ЧС.
РЕН ТВ вчера в 20:53
2K
Происшествия

В Новосибирске скончался первый больной коронавирусом

Местные власти сообщили, что скончавшемуся больному было 68 лет.
Вести Новосибирск 10:12
57
Здоровье

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
669
Экономика

В России тарифы на связь могут вырасти более чем на 20%

Тарифы на связь в России могут вырасти более чем на 20% из-за кризиса на фоне пандемии, сообщает TelecomDaily.
Газета.Ru 04:32
2,5K
Общество

Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск

РИА Новости 09:28
97
Авто

Changan предложит в России свой Hunter

Российская газета 00:10
1
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
448
Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе Пенсионного фонда в Холмске

Проверкой деятельности управления Пенсионного фонда по Холмскому району Сахалинской области установлено, что должностные лица отдела не исполняют свои полномочия в отношении организаций страхователей, допустивших нарушения пенсионного законодательства.
Сахалин.Инфо 22:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное