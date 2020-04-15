Коронавирус
ИзвестияКонтрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе
Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях. Формулировки действующих контрактов игроков с клубами оказались непригодны в такой ситуации. Уже этим летом работодатели начнут включать в договоры новые значимые пункты.
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Гендиректор «Уфы»: «В контрактах будут появляться новые пункты из-за коронавируса»
Sport24.ruвчера в 23:44
Газизов полагает, что в контрактах игроков из-за коронавируса будут появляться новые пункты
Спорт-Экспрессвчера в 21:53
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ToDay News Ufa вчера в 07:36
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Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
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За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
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Порядок получения пропусков для передвижения в Подмосковье уточнили
Уточняется, что оформлять цифровой пропуск для передвижения по подмосковному региону граждане смогут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
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Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
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Город55.ру 00:27
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
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Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса
Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
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Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву
Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.
Москва 24 вчера в 18:41
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Близняшкам Алине и Кате исполнилось по 21 году. В Сети восхитились красотой девушек и отметили, что они очень похожи с братом.
Летидор вчера в 09:46
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Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса
Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
РИА Новости 00:19
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В Черном море заметили американский эсминец
В акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной.
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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
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В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
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Коммерсантъ вчера в 18:03
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.
РИА Новости вчера в 23:46
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Число случаев заражения коронавирусом в Кузбассе выросло до 19
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РИА Новости 00:49
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Пятидневное голодание превратило мальков японской рыбки в самцов
После пяти дней голодовки самки японской медаки (Oryzias latipes) меняют пол.
Территория новостей вчера в 02:54
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:58
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 13 апреля в 05:52
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Новосибирский оперштаб сообщил о новых пациентах с коронавирусом
Уточняется, что два новых случая — завозные: новосибирцы вернулись из Москвы и Сочи.
REGNUM 00:42
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 13 апреля в 02:51
Общество
Правительство отменило ограничения на продажу медицинских масок
Как следует из документа, он приостанавливает действие принятого 3 апреля постановления правительства № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничение на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».
Фармацевтический вестник вчера в 05:47
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Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11