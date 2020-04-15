Коронавирус
ИзвестияКонтрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе
Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях. Формулировки действующих контрактов игроков с клубами оказались непригодны в такой ситуации. Уже этим летом работодатели начнут включать в договоры новые значимые пункты.
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