Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях. Формулировки действующих контрактов игроков с клубами оказались непригодны в такой ситуации. Уже этим летом работодатели начнут включать в договоры новые значимые пункты.

Контрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе

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