Будьте в Плюсе

Контроль над Тинькофф-банком передадут от кипрской TCS Group его топ-менеджерам

"TCS Group ограждает свой российский бизнес и передает полномочия акционера в "Тинькофф банке" российской управленческой команде во главе с председателем правления Станиславом Близнюком", - отмечается в сообщении.
ТАСС
Принятое решение должно позволить группе "Тинькофф" продолжить укреплять позиции на рынке, несмотря на внешнее давление, считает основатель группы Олег Тиньков.
Интерфакс
"Для реализации настоящих решений будут получены все необходимые разрешения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации", - отмечает TCS.
Интерфакс
В конце марта основатель TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - Олег Тиньков был включен в санкционный список Великобритании.
ТАСС

Подробнее о событии

TCS Group выделит российский бизнес и передаст его топ-менеджерам
ТАССвчера в 15:05
TCS Group передаст контроль над Тинькофф Банком топ-менеджменту
Forbesвчера в 14:35
TCS Group выделит российский сегмент бизнеса и передаст его менеджменту
Интерфаксвчера в 13:57
TCS Group передаст контроль над «Тинькофф банком» топ-менеджменту
Ведомостивчера в 14:30
Контроль над Тинькофф-банком передадут от кипрской TCS Group его топ-менеджерам
Коммерсантъвчера в 14:23
Группа «Тинькофф» передаст контроль над банком его топ-менеджерам
РБКвчера в 14:13
TCS Group передает управление «Тинькофф банком» российскому менеджменту о главе с Близнюком
ПРАЙМвчера в 14:34

Интересное

Президент Вучич: Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций

Сербия голосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций в отношении нее самой, заявил президент Александр Вучич.
РИА Новости17:38

РВ: громкие взрывы и ночные бои на Украине, в Одессе поражены критически важные объекты

Очевидцы из Одессы сообщают про работу систем противовоздушной обороны и череде громких взрывов. pixabay.com Как оказалось, причиной шума стало поражение ВМФ России намеченных в Одессе целей.
ИА SM-News19:18

Бывший врач Белого дома Джексон назвал состояние Байдена опасным для нацбезопасности США

Когнитивное состояние американского президента Джо Байдена настолько ухудшилось, что его поведение стало представлять опасность для национальной безопасности США.
Lenta.ruвчера в 13:20

Санкции Минфина США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса»

Новые санкции США против России затронули крупнейшего в мире производителя алмазов – российскую группу алмазодобывающих компаний "Алроса", заявил американский минфин.
РИА Новости20:47

Минфин США исключил из-под санкций против РФ телекоммукационное и интернет-оборудование

Министерство финансов США исключило из-под санкций против России телекоммукационное оборудование и ряд интернет-технологий.
Lenta.ru20:34

В Минюсте США отказались комментировать причины невведения санкций против Абрамовича

Глава рабочей группы Министерства юстиции США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс в четверг в видеоинтервью газете The Washington Post отказался давать комментарии относительно того, по какой причине американские власти не стали вводить санкции в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича.
ТАСС18:26

Пресс-секретарь президента России Песков назвал потери среди российских военных трагедией

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военнослужащих в ходе специальной операции на Украине.
РИА Новости18:36

Неизвестный напал на Дмитрия Муратова в поезде Москва — Самара

Лауреата Нобелевской премии мира и главного редактора «Новой газеты» облили масляной краской в купе поезда Москва — Самара.
Ведомостивчера в 13:52

Президент Сербии Вучич запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва

В четверг в эфире Радио и телевидения Сербии глава государства зачитал рапорт пилотов национального авиаперевозчика об инциденте в воздухе, произошедшем днем ранее.
РИА Новости17:45

«Ромир»: россияне используют пять стратегий потребительского поведения на фоне санкций

Как выяснили социологи, по состоянию на 3 апреля пять этих стратегий потребительского поведения использовали практически одинаковое число россиян: доля «стратегов» чуть превалировала (23 процента), по остальным категориями распределились 17–21 процентов граждан.
Lenta.ru18:30