Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

Депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

Газета.Ru08:42

Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России

РИА Новости04:51

«Ведомости»: чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России

ТАСС00:04

В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

RT на русском00:53

СМИ узнали о возможном ужесточении требований к пивоварам

Известия02:40

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Коммерсантъвчера в 21:56

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Космос

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Известия 08:05
Футбол

Экс-футболист «Арсенала» Артета занял пост главного тренера команды

РИА Новости 09:11
Политика

«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 08:56
Общество

Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Ведомости 04:59
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Lenta.ru вчера в 21:57
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 09:23
Игры

CDPR: реализовать Cyberpunk 2077 на движке от The Witcher 3 было бы невозможно

3DNews 08:50
Политика

Орешкин назвал три несогласованных вопроса между РФ и Белоруссией

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что между РФ и Белоруссией осталась группа из трех нерешенных вопросов.
Московский Комсомолец 08:06
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Луис Адриано обвенчался с российской моделью

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который ныне выступает за бразильский «Палмейрас», обвенчался с российской моделью Екатериной Дорожко.
RT на русском 08:32
Политика

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
РИА Новости 06:24
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
RT на русском 07:13
Футбол

Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»

Накануне.Ru вчера в 19:34
Политика

Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
РИА Новости 07:50
Политика

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Газета.Ru 08:32
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва 17 декабря в 11:09
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Политика

Путин ответил на вопрос журналистки Би-би-си обстоятельно и подробно

REGNUM вчера в 09:52
Политика

Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
РИА Новости 08:56
Происшествия

В Киеве пострадали четыре полицейских в ходе потасовки

Потасовка между гражданами и правоохранителями произошла в центре Киева, в результате чего пострадали четверо полицейских и восемь человек доставили в управление для дачи объяснений, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 05:43
Футбол

Александр Медведев рассказал о переговорах с «Интером» по Дриусси

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси.
Спорт день за днем 08:18
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 18 декабря в 12:06
Кино

На федеральном ТВ обвинили мультфильм про Супермена в русофобии

URA.Ru 18 декабря в 14:18
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Хоккей

Барри Троц: «Варламов сделал сэйв года»

Sports.ru 04:19
Армия и оружие

Рада признала задержанных Россией моряков участниками боевых действий

Моряки ВМС Украины, задержанные российскими пограничниками при попытке прорыва к Керченскому проливу, получили статус участников «боевых действий», сообщило 20 декабря информационное агентство УНИАН.
REGNUM 08:10
Хоккей

Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия

Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
VSE42.RU 02:47
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

Пиковый показатель пришелся на 2015 год – 1929 нарушений. Чаще всего антидопинговые правила нарушались в бодибилдинге – 266 случаев (22%).
Москва 24 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное