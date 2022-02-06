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Контроль за банковскими операциями граждан усилят

Банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями своих клиентов.
Известия
Центробанк рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физическими лицами в сутки.
ФАН
Подозрительными будут считать "значительные объемы" операций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.
РЕН ТВ
Рекомендации по усилению контроля за операциями физлиц уже применяются банками, заявили «Известиям» в ЦБ и ряде кредитных организаций.
Известия

Подробнее о событии

Названы условия, при которых банк может расторгнуть договор с клиентом
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Банковская спецоперация: контроль за счетами граждан усилят
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