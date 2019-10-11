Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.

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Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен

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