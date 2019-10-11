Общество

Lenta.ruLenta.ruКонтрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен

Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.
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ФСБ не комментирует сообщения СМИ об увольнении офицера из-за телефона

РИА Новости08:19

Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Коммерсантъвчера в 19:04
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
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