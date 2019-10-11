Общество

Lenta.ruLenta.ruКонтрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен

Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.
Коммерсантъвчера в 19:04

Подробнее о событии

ФСБ не комментирует сообщения СМИ об увольнении офицера из-за телефона

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Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона

Известия06:02

Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Коммерсантъвчера в 19:04

СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ за включённый телефон

Говорит Москва04:12

«Коммерсантъ» сообщил об увольнении подполковника ФСБ за включенный телефон

Интерфакс03:50

Из ФСБ начали увольнять сотрудников, пользующихся мобильными телефонами на работе

URA.Ruвчера в 20:44

«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

Газета.Ru05:01
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Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:31
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Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии

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