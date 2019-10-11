Общество
Lenta.ruКонтрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.Коммерсантъвчера в 19:04
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«От таких избавляются». Полковник об увольнении из ФСБ за включенный телефон
Национальная служба новостей10:15
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Metaratings вчера в 14:04
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Интерфакс вчера в 05:42
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Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета 04:37
Общество
В Таганроге воспитательницу уволили за чтение «Конька-Горбунка»
Чтение знакомой многим сказки Петра Ершова закончилось для воспитательницы коррекционной группы детского сада №43 увольнением, рассказывает ростовское издание "Панорама".
Живая Кубань 09 октября в 15:10
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Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Здоровье
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Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
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Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
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Лишившись третьего ряда сидений, Volkswagen Atlas Cross Sport обрел новый для себя купеобразный кузов с нисходящей линией крыши.
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Экс-посол США на Украине рассказала о влиянии Трампа на ее отставку
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В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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К Японии приближается смертоносный тайфун «Хагибис»
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Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
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BFM.ru 15:30
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СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
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