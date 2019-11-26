Политика

ИзвестияИзвестияКонтрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже

«На основе анализа полученной информации было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — говорится в докладе. Это не первые обвинения со стороны разведки Чехии.
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с чего всё началось
Специальная служба безопасности и информации Чехии в своём докладе
 утверждает, что разведслужбы России одни из тех, кто ведёт наиболее активную и агрессивную деятельность на территории их страны.
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