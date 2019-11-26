Политика
ИзвестияКонтрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже
Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай. Такое заявление содержится в отчете Службы безопасности и информации Чехии (СБИ) по итогам 2018 года.
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с чего всё началось
Специальная служба безопасности и информации Чехии в своём докладе утверждает, что разведслужбы России одни из тех, кто ведёт наиболее активную и агрессивную деятельность на территории их страны.Московский Комсомолецвчера в 22:23
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Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
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МВД прогнозирует смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года
МВД прогнозирует смерть 1 тыс. сотрудников органов внутренних дел в ближайшие два года.
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Футбол
«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
Шоу-бизнес
Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу
Фото: Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Сам же Данко тоже очень сильно переживал из-за расставания с Лолитой и неоднократно хотел обратно сойтись с ней.
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Политика
Заместителем министра транспорта РФ стал глава Росавтодора
Глава федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Костюк получил должность заместителя министра транспорта РФ.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Наука
На Эльбрусе найдены следы самой сильной засухи за последние три века
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из России
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как „газ неопределенного собственника“», — приводит ТАСС слова топ-менеджера.
Единоборства
Фергюсон высказался о чемпионском бое с Нурмагомедовым
Политика
Без справки переселенца: в Раде зарегистрирован новый законопроект о пенсионерах Донбасса
В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается получение пенсий жителями республик Донбасса без регистрации в качестве переселенцев.
Происшествия
Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть
"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
Здоровье
Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин
Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
Хоккей
Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Общество
Большинство россиян обдумывает переход на фриланс
Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.