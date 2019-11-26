с чего всё началось

Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай. Такое заявление содержится в отчете Службы безопасности и информации Чехии (СБИ) по итогам 2018 года.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Общество Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Культура Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.

Шоу-бизнес Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу Фото: Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Сам же Данко тоже очень сильно переживал из-за расставания с Лолитой и неоднократно хотел обратно сойтись с ней.

Происшествия Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Общество В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Общество Владивосток официально стал столицей Приморского края Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Украина пригрозила отбирать транзитный газ из России «Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как „газ неопределенного собственника“», — приводит ТАСС слова топ-менеджера.

Происшествия Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть "Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.

Общество Большинство россиян обдумывает переход на фриланс Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».