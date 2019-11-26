Политика

ИзвестияИзвестияКонтрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже

Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай. Такое заявление содержится в отчете Службы безопасности и информации Чехии (СБИ) по итогам 2018 года.
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с чего всё началось
Специальная служба безопасности и информации Чехии в своём докладе
 утверждает, что разведслужбы России одни из тех, кто ведёт наиболее активную и агрессивную деятельность на территории их страны.
Московский Комсомолецвчера в 22:23

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Чешская контрразведка заявила об активизации российских спецслужб

Взгляд.рувчера в 07:07

Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивной шпионской деятельности

РБКвчера в 18:45

Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

РИА Новостивчера в 21:53

Контрразведка Чехии рассказала о действиях российских спецслужб

Евразия Dailyвчера в 08:58

Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже

Известиявчера в 20:27

Контрразведка Чехии заявила об агрессивной шпионской деятельности России

Росбалтвчера в 22:40

«Отнеситесь к этому очень серьёзно»: В Чехии Россию обвинили в ведении «агрессивного шпионажа»

Царьградвчера в 23:01
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Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Интерфакс 04:30
Общество

МВД прогнозирует смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года

МВД прогнозирует смерть 1 тыс. сотрудников органов внутренних дел в ближайшие два года.
Znak.com 04:26
Общество

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM вчера в 22:01
Футбол

«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 23:51
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу

Фото: Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Сам же Данко тоже очень сильно переживал из-за расставания с Лолитой и неоднократно хотел обратно сойтись с ней.
Bimru.ru вчера в 11:33
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 04:58
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Политика

Заместителем министра транспорта РФ стал глава Росавтодора

Глава федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Костюк получил должность заместителя министра транспорта РФ.
БИЗНЕС Online 02:30
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Общество

Грозный стал вторым городом в России по качеству жизни

REGNUM 04:19
Армия и оружие

Российские бомбардировщики пролетели у берегов Японии и Южной Кореи

Lenta.ru 05:11
Наука

На Эльбрусе найдены следы самой сильной засухи за последние три века

Дни24 вчера в 11:49
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину.
ТАСС 05:28
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
ТАСС вчера в 19:41
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Украина пригрозила отбирать транзитный газ из России

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как „газ неопределенного собственника“», — приводит ТАСС слова топ-менеджера.
URA.Ru 25 ноября в 17:32
Единоборства

Фергюсон высказался о чемпионском бое с Нурмагомедовым

Sputnik Таджикистан 05:20
Политика

Без справки переселенца: в Раде зарегистрирован новый законопроект о пенсионерах Донбасса

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается получение пенсий жителями республик Донбасса без регистрации в качестве переселенцев.
Украина.ру 01:54
Происшествия

Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
ТАСС 03:37
Здоровье

Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин

Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
КП - Новосибирск вчера в 06:40
Хоккей

Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб

Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Чемпионат вчера в 23:18
Общество

Большинство россиян обдумывает переход на фриланс

Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Коммерсантъ 03:21
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 00:49
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