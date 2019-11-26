Политика
РИА НовостиКонтрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже
Разведслужбы России оказались среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на территории Чехии. Об этом сообщается в докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.
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Специальная служба безопасности и информации Чехии в своём докладе утверждает, что разведслужбы России одни из тех, кто ведёт наиболее активную и агрессивную деятельность на территории их страны.Московский Комсомолецвчера в 22:23
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Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков
Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
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Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
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Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги
Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона, из офисов Капитолия вывели всех служащих, сотрудникам Белого дома было сказано оставаться на своих местах.
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Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
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Дзюба пожаловался в РПЛ на оскорбления фанатов в матче с Сан-Марино
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пожаловался президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину на поведение фанатов, которые оскорбляли его в заключительном для россиян матче отбора Евро-2020 со сборной Сан-Марино, сообщает 26 ноября «РИА Новости».
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Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма «Escape»
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США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
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