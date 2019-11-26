Политика

РИА НовостиРИА НовостиКонтрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

Разведслужбы России оказались среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на территории Чехии. Об этом сообщается в докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.
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с чего всё началось
Специальная служба безопасности и информации Чехии в своём докладе
 утверждает, что разведслужбы России одни из тех, кто ведёт наиболее активную и агрессивную деятельность на территории их страны.
Московский Комсомолецвчера в 22:23

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Чешская контрразведка заявила об активизации российских спецслужб

Взгляд.рувчера в 07:07

Контрразведка Чехии рассказала о действиях российских спецслужб

Евразия Dailyвчера в 08:58

Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивной шпионской деятельности

РБКвчера в 18:45

Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

РИА Новостивчера в 21:53

Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже

Известиявчера в 20:27

Контрразведка Чехии заявила об агрессивной шпионской деятельности России

Росбалтвчера в 22:40

«Отнеситесь к этому очень серьёзно»: В Чехии Россию обвинили в ведении «агрессивного шпионажа»

Царьградвчера в 23:01
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Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Газета.Ru 00:53
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском вчера в 23:06
Общество

Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России

Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.
Национальная служба новостей вчера в 06:20
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Московский Комсомолец вчера в 15:51
Армия и оружие

Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Российская газета 00:12
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Лукаш отметила, что в список входят 105 человек, 80% из которых погибли от огнестрельных ранений, полученных 20 февраля в ходе «евромайдана».
Известия вчера в 21:40
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Экономика

Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков

Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
РИА Новости вчера в 06:32
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона, из офисов Капитолия вывели всех служащих, сотрудникам Белого дома было сказано оставаться на своих местах.
Lenta.ru вчера в 09:56
Армия и оружие

Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
Газета.Ru вчера в 22:59
Футбол

Дзюба пожаловался в РПЛ на оскорбления фанатов в матче с Сан-Марино

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пожаловался президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину на поведение фанатов, которые оскорбляли его в заключительном для россиян матче отбора Евро-2020 со сборной Сан-Марино, сообщает 26 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма «Escape»

Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма "Escape".
OAnews вчера в 18:11
Армия и оружие

Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети

Т-72Б1МС создан по теме «Прорыв» и выпущен на 61-ом ремонтном заводе, который находится в пригороде Санкт-Петербурга.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК вчера в 15:41
Шоу-бизнес

Певице Тине Тернер исполняется 80 лет

Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Аргументы недели вчера в 03:36
Футбол

«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»

Вести.Ru вчера в 17:49
Наука

В США проведены первые испытания лекарства от старения кожи

МедиаПоток вчера в 12:17
Общество

Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу

В сентябре 2019 года о желании переехать за границу на постоянное место жительства заявили 53% молодых людей этой возрастной категории (в 2014 году было лишь 22%).Аналогичные ответы дали и представители других возрастных групп.
Интерфакс вчера в 06:01
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru вчера в 03:45
Футбол

FT сообщила о рекордной для спорта сделке с участием «Манчестер Сити»

Ведомости вчера в 21:58
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
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Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
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