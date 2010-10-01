Полиция Чехии по инициативе контрразведки (Службы безопасности и информации) страны проведет расследование по факту получения СМИ доступа к секретной информации, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 16 мая в интервью газете Pravo.

Контрразведка Чехии расследует, как секретные материалы попали в СМИ

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