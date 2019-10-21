с чего всё началось

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Армия и оружие Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума отметил, что настоящая причина, по которой США решили в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, заключается в сдерживании Москвы и КНР.

Космос NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».

Армия и оружие NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Технологии Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.

Происшествия На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

Экономика Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.

Происшествия Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла 12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.

Общество Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.

Политика Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Здоровье В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).

Спорт Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Происшествия Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Общество Названо число долларовых миллиардеров в России Число долларовых миллиардеров в России в 2019 году достигло 110 человек — в полтора раза больше, чем в 2018-м.

Политика Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.

Технологии Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Политика Путин поручил Голодец заняться темой документального кино О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.