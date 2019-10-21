Политика
КоммерсантъКонтрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.
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с чего всё началось
Ранее издание Idnes сообщило, что Коуделка выступил с заявлением о раскрытии на территории Чехии шпионской сети, которая якобы была организована ФСБ России.RT на русскомвчера в 13:58
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Посольство РФ в Праге опровергло заявления о российской шпионской сети в Чехии
Интерфаксвчера в 13:11
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Армия и оружие
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Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума отметил, что настоящая причина, по которой США решили в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, заключается в сдерживании Москвы и КНР.
iReactor вчера в 06:40
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NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра
В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
UfacityNews.ru вчера в 12:25
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Технологии
Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета
Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Царьград вчера в 15:00
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Экономика
Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США
По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
ФАН вчера в 16:09
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Piter.tv вчера в 14:51
Армия и оружие
Россия разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Специалисты компании Ростех занимаются разработкой стрелкового оружия новых калибров.
Политическая Экспертиза вчера в 09:51
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Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
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Россия – Культура вчера в 12:54
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Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла
12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.
Аргументы и Факты вчера в 19:18
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Здоровье
В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии
По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).
Доктор Питер вчера в 15:41
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал»
Soccer.ru вчера в 20:54
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru вчера в 15:51
Общество
Названо число долларовых миллиардеров в России
Число долларовых миллиардеров в России в 2019 году достигло 110 человек — в полтора раза больше, чем в 2018-м.
Клопс вчера в 20:09
Политика
Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.
РИА Новости вчера в 20:24
Технологии
Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры
По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.
Популярная механика вчера в 13:15
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 04:48
Политика
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета вчера в 20:19
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
StarHit.ru вчера в 16:00
Футбол
Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Газета.Ru вчера в 14:27