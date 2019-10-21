Политика

КоммерсантъКоммерсантъКонтрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.
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с чего всё началось
Ранее издание Idnes
 сообщило, что Коуделка выступил с заявлением о раскрытии на территории Чехии шпионской сети, которая якобы была организована ФСБ России.
RT на русскомвчера в 13:58

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Посольство в Чехии опровергло информацию о созданной в стране «сети ФСБ»

РБКвчера в 20:12

Посольство России в Чехии опровергло сообщение о «российских шпионах»

RT на русскомвчера в 13:58

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Коммерсантъвчера в 12:27

Посольство РФ в Праге опровергло заявления о российской шпионской сети в Чехии

Интерфаксвчера в 13:11

Посольство РФ отвергло обвинения в финансировании шпионской сети в Чехии

РИА Новостивчера в 12:06

Посольство РФ опровергло обвинения главы чешской контрразведки

Известиявчера в 12:31

В посольстве РФ опровергли заявление главы контрразведки Чехии о раскрытой агентурной сети

ТАССвчера в 12:20
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Армия и оружие

Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума отметил, что настоящая причина, по которой США решили в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, заключается в сдерживании Москвы и КНР.
iReactor вчера в 06:40
Космос

NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра

В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
UfacityNews.ru вчера в 12:25
Армия и оружие

NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Технологии

Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета

Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Царьград вчера в 15:00
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Экономика

Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США

По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
ФАН вчера в 16:09
Экономика

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

РБК вчера в 19:43
Кино

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

Piter.tv вчера в 14:51
Армия и оружие

Россия разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

Специалисты компании Ростех занимаются разработкой стрелкового оружия новых калибров.
Политическая Экспертиза вчера в 09:51
Культура

Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 12:54
Происшествия

Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла

12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.
Аргументы и Факты вчера в 19:18
Общество

Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Здоровье

В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии

По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).
Доктор Питер вчера в 15:41
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал»

Soccer.ru вчера в 20:54
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Происшествия

Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи

Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru вчера в 15:51
Общество

Названо число долларовых миллиардеров в России

Число долларовых миллиардеров в России в 2019 году достигло 110 человек — в полтора раза больше, чем в 2018-м.
Клопс вчера в 20:09
Политика

Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.
РИА Новости вчера в 20:24
Технологии

Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры

По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.
Популярная механика вчера в 13:15
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 04:48
Политика

Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета вчера в 20:19
Кино

Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

StarHit.ru вчера в 16:00
Футбол

Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

Газета.Ru вчера в 14:27
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