Политика
КоммерсантъКонтрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.
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с чего всё началось
Ранее издание Idnes сообщило, что Коуделка выступил с заявлением о раскрытии на территории Чехии шпионской сети, которая якобы была организована ФСБ России.RT на русскомвчера в 13:58
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Посольство РФ в Праге опровергло заявления о российской шпионской сети в Чехии
Интерфаксвчера в 13:11
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Политика
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Экономика
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Политика
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Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
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Политика
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Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Экономика
Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть
Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
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Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
Футбол
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Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что коллективные достижения ему важнее личных.
Космос
Венерин день: ученые подсчитали, что сутки на Венере — это 243 земных дня
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Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
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Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
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Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
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На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
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Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
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