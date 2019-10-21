Политика

КоммерсантъКоммерсантъКонтрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.
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с чего всё началось
Ранее издание Idnes
 сообщило, что Коуделка выступил с заявлением о раскрытии на территории Чехии шпионской сети, которая якобы была организована ФСБ России.
RT на русскомвчера в 13:58

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Посольство России в Чехии отвергает обвинения в поддержке т.н. «сети ФСБ» в республике

Эхо Москвы00:03

Посольство в Чехии опровергло информацию о созданной в стране «сети ФСБ»

РБКвчера в 20:12

В посольстве РФ опровергли заявление главы контрразведки Чехии о раскрытой агентурной сети

ТАССвчера в 12:20

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Коммерсантъвчера в 12:27

Посольство РФ в Праге опровергло заявления о российской шпионской сети в Чехии

Интерфаксвчера в 13:11

Посольство РФ отвергло обвинения в финансировании шпионской сети в Чехии

РИА Новостивчера в 12:06

Посольство России в Чехии опровергло сообщение о «российских шпионах»

RT на русскомвчера в 13:58
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Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество

Профсоюз: Учителя края выйдут на улицы в случае отмены районных коэффициентов

Председатель краевой организации профсоюза работников образования Нина Окунева 21 октября заявила о готовности забайкальских учителей отстаивать на улицах свои зарплаты, которые, как считают профсоюзы, могут пострадать в 2020 году от реформы по упразднению норм советского законодательства в России.
Чита.Ру 00:16
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс вчера в 13:12
Кино

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

Piter.tv вчера в 14:51
Экономика

Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США

По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
ФАН вчера в 16:09
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Политика

Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии.
Известия вчера в 16:43
Технологии

Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса

«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 вчера в 20:31
Политика

В Северной Ирландии легализовали однополые браки и аборты

РБК 01:17
Здоровье

Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть

Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем.
Российская газета вчера в 12:40
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Здоровье

Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта

Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда вчера в 02:00
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Политика

Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше

Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Известия вчера в 18:55
Экономика

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru вчера в 15:51
Футбол

Роналду считает, что матч против «Локомотива» важнее «Золотого мяча»

Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что коллективные достижения ему важнее личных.
ProstoProSport вчера в 15:12
Космос

Венерин день: ученые подсчитали, что сутки на Венере — это 243 земных дня

Экология Регионов вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой

Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут

«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 20 октября в 17:55
Авто

Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой

Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32
Общество

Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году

Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Газета.Ru вчера в 10:53
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 09:36
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Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

StarHit.ru вчера в 16:00
Армия и оружие

Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда вчера в 13:49
Единоборства

Макгрегор снова приедет в Москву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.
РБК вчера в 08:51
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

RT на русском вчера в 15:02
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

REGNUM вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала помолвочное кольцо

Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
Srnsk вчера в 20:27
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
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