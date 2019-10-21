с чего всё началось

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Политика Валерий Фадеев назначен главой СПЧ Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.

Политика Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.

Общество Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.

Экономика В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.

Политика Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.

Общество Названы регионы России с самым доступным газом Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.