Политика

КоммерсантъКоммерсантъКонтрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.
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с чего всё началось
Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Коуделка заявил, что в 2018 году его ведомство раскрыло сеть, созданную в стране ФСБ, пишет iDNES
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Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу

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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

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РБК 13:48
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Мебельный склад горит в Новосибирске

В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
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Корабельная группировка НАТО вошла в Черное море

Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черного море в понедельник, 21 октября.
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Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 09:58
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Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения

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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

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Ранее эксперт ВОЗ дал советы по сохранению хорошего зрения.
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