Политика
КоммерсантъКонтрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.
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Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Музыка
Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
Политика
Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
Происшествия
Мебельный склад горит в Новосибирске
В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Армия и оружие
Корабельная группировка НАТО вошла в Черное море
Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черного море в понедельник, 21 октября.
Экономика
Китай обогнал США по числу богачей
Кино
Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы
Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Общество
Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом
После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
Здоровье
Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Единоборства
Макгрегор снова приедет в Москву
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Гаджеты
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Ранее эксперт ВОЗ дал советы по сохранению хорошего зрения.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.