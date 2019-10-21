Политика

КоммерсантъКоммерсантъКонтрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.
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с чего всё началось
Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Коуделка заявил, что в 2018 году его ведомство раскрыло сеть, созданную в стране ФСБ, пишет iDNES
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