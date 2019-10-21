с чего всё началось

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.

Политика Экс-судья КС Морщакова объяснила выход из СПЧ Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова подтвердила информацию о своем уходе из Совета по правам человека при президенте.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Политика Глава СВР назвал историческую миссию России Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир».

Хоккей Пелино назначен старшим тренером «Локомотива» Майк Пелино назначен старшим тренером ярославского "Локомотива", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Политика США доставили в Одессу два списанных катера для ВМС Украины Церемония по передаче двух катеров прошла 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе в США при участии экс-президента Украины Петра Порошенко.

Общество Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Хоккей ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.

Экономика Смольный одобрил налоговый вычет для промышленных предприятий Правительство Петербурга поддержало поправки в закон «О налоговых льготах» — городские власти готовы предложить инвестиционный налоговый вычет тем предприятиям, которые показывают стремительный рост.

Политика Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме Обыски в компании Terra Services, ранее подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, а также освещение этого инцидента в СМИ являются попытками втянуть предпринимателя в «политические интриги США».

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.