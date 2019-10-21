Политика
КоммерсантъКонтрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.
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Армия и оружие
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
Политика
Экс-судья КС Морщакова объяснила выход из СПЧ
Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова подтвердила информацию о своем уходе из Совета по правам человека при президенте.
Авто
В Skoda прокомментировали свое удешевление
Глава бренда поспешил всех успокоить и прокомментировал удешевление марки.
Здоровье
В Волгограде построят новую инфекционную больницу
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Политика
МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом
МИД Германии выступил против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал та называемый "голодомор" геноцидом украинского народа.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине
Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Глава СВР назвал историческую миссию России
Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир».
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
Хоккей
Пелино назначен старшим тренером «Локомотива»
Майк Пелино назначен старшим тренером ярославского "Локомотива", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Политика
США доставили в Одессу два списанных катера для ВМС Украины
Церемония по передаче двух катеров прошла 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе в США при участии экс-президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд
ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.
Экономика
Смольный одобрил налоговый вычет для промышленных предприятий
Правительство Петербурга поддержало поправки в закон «О налоговых льготах» — городские власти готовы предложить инвестиционный налоговый вычет тем предприятиям, которые показывают стремительный рост.
Политика
Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме
Обыски в компании Terra Services, ранее подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, а также освещение этого инцидента в СМИ являются попытками втянуть предпринимателя в «политические интриги США».
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Единоборства
Украинский боксер Гвоздик угодил в больницу после боя с Бетербиевым
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Авто
Раскрыли внешность первого кроссовера Aston Martin DBX
Появились первые шпионские изображения кроссовера Aston Martin DBX без камуфляжа.
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Шоу-бизнес
Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения
Знаменитый российский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» (1995 года) Никита Михалков отмечает 21 октября день рождения — ему исполнилось 74 года.
Экономика
В России пересмотрят реформу ОСАГО
Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы пересмотрят параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года.
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.