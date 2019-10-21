с чего всё началось

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.

Общество Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира Российскую пенсионную систему эксперты не исследовали, а из участвовавших лучшими были названы Нидерланды и Дания — они набрали 81 и 80,3 балла соответственно.

Происшествия Гендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае.

Политика Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.

Армия и оружие Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр» В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Политика Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Жириновский призвал ввести в России многоженство В России следует ввести многоженство, поскольку оно может разрешить демографическую проблему страны.

Шоу-бизнес Мать Заворотнюк пришла на кладбище Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.

Общество Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.

Общество В Австралии газеты вышли с «вымаранными» полосами в знак протеста Сегодня в Австралии газеты вышли с первыми полосами, оформленными как материалы с цензурной правкой.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram Выступая на Международном форуме "Открытые инновации" в Сколково, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram в стране.

Футбол Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил поставить полузащитника Зелимхана Бакаева в центр поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Фигурное катание 15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

Происшествия Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей.

Технологии В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Армия и оружие В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.

Политика Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.