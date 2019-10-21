с чего всё началось

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России. По его словам, она была связана со структурами ФСБ.

Политика Путин указом назначил нового главу Совета по правам человека Как заявили в пресс-службе СПЧ, глава государства подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева на должность главы Совета по правам человека и советником президента РФ.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Происшествия На Украине потерпел крушение вертолёт В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.

Экономика Россия лидирует в Европе по объему строительства ТЦ Россия лидирует среди стран по объему строительства торговой недвижимости, что связано с внушительными размерами рынка и низкой насыщенностью ТЦ, почти в 2 раза ниже европейского уровня - 151 кв. м. торговых площадей на 1 тыс. человек против 298 кв. м. в странах Европы.

Технологии Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.

Кино Вышел трейлер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман Потоковый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Корона», в котором Клэр Фой в роли британской королевы Елизаветы II на смену пришла Оливия Колман.

Политика Путин поручил Голодец заняться темой документального кино О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Политика Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Кино Критики высоко оценили нового «Терминатора» «Терминатор: темные судьбы» является прямым продолжением событий «Судного дня», появившегося в прокате в 1991 году.

Политика Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Финансы Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).

Авто Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.

Общество ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки» Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Гаджеты Apple настаивает обновить старые iPhone до последней iOS Рекомендуется обновиться до 3 ноября, но если это случится и позже, то компания не будет против.

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.

Армия и оружие ВМС США установят на корабль первый боевой лазер ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.

Общество В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Футбол Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч» France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.