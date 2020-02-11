Политика
РБККонтрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам
В первом пункте говорится о растущем числе игроков, нацеленных против Соединенных Штатов. В нем говорится, что Россия и Китай «действуют по всему миру, используют все инструменты национальных сил против США и имеют широкий спектр современных разведывательных возможностей».
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с чего всё началось
«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе.RT на русском01:07
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Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
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Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
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Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Политика
Трамп заявил, что США могут создать самые мощные ядерные силы в мире
Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Кино
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В номинации «Лучшая актриса» победила Рене Зеллвегер, заветную статуэтку она получила за главную роль в фильме «Джуди», а 53-летняя американская актриса Лора Дерн получила «Оскар» за женскую роль второго плана в ленте «Брачная история».
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
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Белоруссия сторона заявляет, что результаты прошедших в Сочи переговоров с президентом России Владимиром Путиным совершенно удовлетворительны, так как решения приняты в соответствие с неоднократными требованиями Минска.
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ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Футбол
Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»
22-летний защитник "Спартака" Николай Рассказов вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся на старте текущего сезона.
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
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В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
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Образ Натали Портман стал самым обсуждаемым на «Оскаре»-2020
Натали Портман позировала на красной дорожке «Оскара»-2020 в кутюрном кейпе Dior, расшитом золотыми нитями.