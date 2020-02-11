с чего всё началось

В первом пункте говорится о растущем числе игроков, нацеленных против Соединенных Штатов. В нем говорится, что Россия и Китай «действуют по всему миру, используют все инструменты национальных сил против США и имеют широкий спектр современных разведывательных возможностей».

Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам

Политика В Чувашии отстранили от должностей восемь министров Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Кино Стали известны победители кинопремии «Оскар» В номинации «Лучшая актриса» победила Рене Зеллвегер, заветную статуэтку она получила за главную роль в фильме «Джуди», а 53-летняя американская актриса Лора Дерн получила «Оскар» за женскую роль второго плана в ленте «Брачная история».

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.

Экономика Минск заявил, что никогда не требовал эксклюзивных условий по нефти Белоруссия сторона заявляет, что результаты прошедших в Сочи переговоров с президентом России Владимиром Путиным совершенно удовлетворительны, так как решения приняты в соответствие с неоднократными требованиями Минска.