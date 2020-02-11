Политика

РБКРБККонтрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам

В первом пункте говорится о растущем числе игроков, нацеленных против Соединенных Штатов. В нем говорится, что Россия и Китай «действуют по всему миру, используют все инструменты национальных сил против США и имеют широкий спектр современных разведывательных возможностей».
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с чего всё началось
«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе
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RT на русском01:07

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Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам

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США назвали Россию и Китай одними из главных угроз

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Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами

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Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

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В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
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Появились кадры с места жесткой посадки самолета UTair в Усинске

В сети появилось видео жесткой посадки лайнера UTair в аэропорту города Усинска республики Коми, совершавшего рейс из Москвы.
СургутИнформТВ 09 февраля в 07:01
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Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
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Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
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Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
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Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
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Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане

В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
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Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

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Сенатор Клишас рассказал, как будут приниматься поправки в Конституцию

Сенатор Андрей Клишас рассказал о механизме принятия поправок в Конституцию РФ. По его словам, в этой «конструкции» нет ничего сложного.
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Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

REGNUM 02:55
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
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Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль трассу Дамаск ― Алеппо

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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
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Политика

Трамп заявил, что США могут создать самые мощные ядерные силы в мире

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RT на русском вчера в 23:40
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
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Стали известны победители кинопремии «Оскар»

В номинации «Лучшая актриса» победила Рене Зеллвегер, заветную статуэтку она получила за главную роль в фильме «Джуди», а 53-летняя американская актриса Лора Дерн получила «Оскар» за женскую роль второго плана в ленте «Брачная история».
Smolnarod.ru вчера в 02:48
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
РИА Новости 04:39
Экономика

Минск заявил, что никогда не требовал эксклюзивных условий по нефти

Белоруссия сторона заявляет, что результаты прошедших в Сочи переговоров с президентом России Владимиром Путиным совершенно удовлетворительны, так как решения приняты в соответствие с неоднократными требованиями Минска.
Центр энергетической экспертизы вчера в 11:09
Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
РБК 01:44
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Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»

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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Общество

В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Известия 01:39
Общество

Образ Натали Портман стал самым обсуждаемым на «Оскаре»-2020

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Sunmag.me вчера в 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
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