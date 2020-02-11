Политика

RT на русскомRT на русскомКонтрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы. Документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности. По мнению ведомства, число игроков, нацеленных на Соединённые Штаты, растёт.
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

США поместили Россию и Китай на первое место в списке угроз

Известия00:29

В Совфеде прокомментировали стратегию контрразведки США

RT на русском05:18

Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам

РБК03:08

В Совфеде ответили на объявление РФ и Китая главными угрозами США

iReactor01:43

Депутат прокомментировал появление России в списке угроз США

Телеканал 360°06:15

Россия стала одной из главных угроз для контрразведки США

Московский Комсомолец00:16

Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами

РИА Новостивчера в 23:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру

Актуальные Новости 04:01
Общество

«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха

Системы мониторинга можно использовать не только для воздуха, следует из письма Чемезова: «Результаты данного проекта в дальнейшем могут быть использованы для тиражирования на всей территории Российской Федерации, а также для создания полномасштабной системы мониторинга окружающей среды, включающей в себя мониторинг состояния и загрязнения воздуха, воды и почв».
РБК вчера в 16:00
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Авто

Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Tvoe-avto.com 05:17
Общество

Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Lenta.ru 06:10
Политика

Планы обнуления президентских сроков в России назвали конспирологией

Ранее Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале сообщил, что группа во внесению поправок в Основной закон РФ обсуждает возможность обнуления президентских сроков.
News.ru 05:06
Здоровье

Врачи назвали продукты, восстанавливающие слизистую оболочку кишечника

Медики перечислили продукты питания, которые способны восстановить слизистую оболочку кишечника.
RuNews24.ru 06:07
Политика

Депутаты Керчи выбрали нового председателя Горсовета города

КП - Крым 06:02
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
РИА Новости 04:55
Политика

В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану

Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
ТВ Центр вчера в 06:52
Здоровье

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Армия и оружие

В Кремле оценили ситуацию в Идлибе

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Росбалт 05:34
Политика

Кремль назвал Козака куратором по Украине

Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
РБК 05:05
Политика

Зеленский заявил о понимании Путиным необходимости закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с ним в ходе нормандского саммита в Париже.
Lenta.ru 06:09
Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:58
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
Газета.Ru вчера в 18:47
Футбол

Ротенберг назвал переход в «Сочи» «последним вариантом» для Кокорина

Ротенберг разговаривал с Кокориным два дня назад Ротенберг считает, что аренда в "Сочи" - это последний шанс Кокорина "перезагрузить" свою карьеру.
Pravda.Ru 05:45
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 04:30
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Общество

Гендиректор телеканала провел беседу со смеющейся телеведущей

Известия 00:26
Шоу-бизнес

Критик Соседов рассказал, кого Пугачева просила убрать из эфира

Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой.
Московский Комсомолец вчера в 03:21
Здоровье

Прокуратура проверяет данные об изуродованной врачами роженице в Омске

Прокуратура Омской области организовала проверку по информации о неоказании надлежащей медицинской помощи роженице в Омске.
РЕН ТВ вчера в 01:40
Экономика

Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро

Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 10:29
Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
РБК 01:44
Происшествия

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

Москва 24 вчера в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное