Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы. Документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности. По мнению ведомства, число игроков, нацеленных на Соединённые Штаты, растёт.

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

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