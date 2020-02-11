Политика
RT на русскомКонтрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы. Документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности. По мнению ведомства, число игроков, нацеленных на Соединённые Штаты, растёт.
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Шоу-бизнес
Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру
Общество
«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха
Системы мониторинга можно использовать не только для воздуха, следует из письма Чемезова: «Результаты данного проекта в дальнейшем могут быть использованы для тиражирования на всей территории Российской Федерации, а также для создания полномасштабной системы мониторинга окружающей среды, включающей в себя мониторинг состояния и загрязнения воздуха, воды и почв».
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Общество
Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Политика
Планы обнуления президентских сроков в России назвали конспирологией
Ранее Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале сообщил, что группа во внесению поправок в Основной закон РФ обсуждает возможность обнуления президентских сроков.
Здоровье
Врачи назвали продукты, восстанавливающие слизистую оболочку кишечника
Медики перечислили продукты питания, которые способны восстановить слизистую оболочку кишечника.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Армия и оружие
В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Политика
Зеленский заявил о понимании Путиным необходимости закончить войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с ним в ходе нормандского саммита в Париже.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает "Интерфакс".
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Культура
Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
Футбол
Ротенберг назвал переход в «Сочи» «последним вариантом» для Кокорина
Ротенберг разговаривал с Кокориным два дня назад Ротенберг считает, что аренда в "Сочи" - это последний шанс Кокорина "перезагрузить" свою карьеру.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Шоу-бизнес
Критик Соседов рассказал, кого Пугачева просила убрать из эфира
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой.
Здоровье
Прокуратура проверяет данные об изуродованной врачами роженице в Омске
Прокуратура Омской области организовала проверку по информации о неоказании надлежащей медицинской помощи роженице в Омске.
Экономика
Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро
Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Происшествия