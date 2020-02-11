с чего всё началось

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы. Документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности. По мнению ведомства, число игроков, нацеленных на Соединённые Штаты, растёт.

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

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Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

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