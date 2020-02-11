Политика

RT на русскомRT на русскомКонтрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы. Документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности. По мнению ведомства, число игроков, нацеленных на Соединённые Штаты, растёт.
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с чего всё началось
«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе
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RT на русском01:07

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Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам

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США назвали Россию и Китай одними из главных угроз

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Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами

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Контрразведка США опубликовала новую стратегию со старыми врагами - Россией и Китаем

Фонтанка.Ру00:45

США поместили Россию и Китай на первое место в списке угроз

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Московский Комсомолец00:16

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

RT на русском01:07
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Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

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Политика

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РИА Новости 03:15
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Хочет от 3 до 5 детей Объясняет, из-за чего был в плохой форме весной (переоценил себя) Очень переживал из-за критики комментаторов, журналистов и болельщиков в соцсетях Делится мнением о возможном переезде в "Аугсбург" и Европу в будущем — В 21 год вы женились, вскоре у вас родился ребенок.
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Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

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Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
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«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
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«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»

Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
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В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

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Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
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Самсонов пропустил 5 шайб с 20 бросков и впервые в карьере был заменен

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не доиграл до конца матч регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:5). Россиянин пропустил пять шайб после 20 бросков и был заменен на 31-й минуте.
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На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

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