Политика
RT на русскомКонтрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы. Документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности. По мнению ведомства, число игроков, нацеленных на Соединённые Штаты, растёт.
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с чего всё началось
«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе.RT на русском01:07
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Политика
Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции
Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля.
Политика
В Чувашии назначен министр здравоохранения
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Как заявил Трамп, у него нет другого пути, кроме как увеличивать ядерные силы США, пока не будут подписаны новые договоры с РФ и Китаем о контроле за такими вооружениями.
Общество
Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Кино
«Жизнь только начинается»: фильму «Москва слезам не верит» – 40
Сегодня исполняется 40 лет с момента выхода на экраны знаменитого фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», сообщает телеканал «МИР 24».
Здоровье
В России начинается эпидемия гриппа и ОРВИ
Превышение эпидемического порога зафиксировано в 37-ми регионах страны.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Гаджеты
Недорогой iPhone SE 2 окажется дешевле ожидаемого
Устройство, которое прежде все называли iPhone SE 2, получит название iPhone 9. Но на этом компания не остановится и порадует своих фанатов на удивление низким ценником на новинку.
Происшествия
Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Армия и оружие
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
Футбол
«Если бы не семья, я, наверное, сошел бы с ума». 22-летний отец Рассказов – о тяжелом периоде в карьере и переезде в Европу
Хочет от 3 до 5 детей Объясняет, из-за чего был в плохой форме весной (переоценил себя) Очень переживал из-за критики комментаторов, журналистов и болельщиков в соцсетях Делится мнением о возможном переезде в "Аугсбург" и Европу в будущем — В 21 год вы женились, вскоре у вас родился ребенок.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Общество
«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
Общество
В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу
Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.
Кино
«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»
Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Общество
Nissan может остановить выпуск автомобилей в России из-за коронавируса
Хоккей
Самсонов пропустил 5 шайб с 20 бросков и впервые в карьере был заменен
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не доиграл до конца матч регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:5). Россиянин пропустил пять шайб после 20 бросков и был заменен на 31-й минуте.
Культура