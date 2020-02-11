Политика
Lenta.ruКонтрразведка США отнесла Россию к главным угрозам
Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны. Его несекретная часть опубликована на сайте Национального центра контрразведки и безопасности. Обновленная стратегия причисляет Россию, Китай, Кубу, Иран и Северную Корею к главным противникам США.
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с чего всё началось
«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе.RT на русском01:07
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Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Энергетика
Беларусь договорилась покупать нефть у России
Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек
По состоянию на утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 42 тыс. человек.
Гаджеты
Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700
Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
Шоу-бизнес
Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют стариков и больных
Армия и оружие
США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
Футбол
«Ювентус» хочет заменить Сарри на Гвардиолу
«Ювентус» попытается переманить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, чтобы со следующего сезона заменить Маурицио Сарри.
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Политика
В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Армия и оружие
Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Наука
Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
Политика
Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
Происшествия
Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН
В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Общество