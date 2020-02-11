Политика

Lenta.ruLenta.ruКонтрразведка США отнесла Россию к главным угрозам

Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны. Его несекретная часть опубликована на сайте Национального центра контрразведки и безопасности. Обновленная стратегия причисляет Россию, Китай, Кубу, Иран и Северную Корею к главным противникам США.
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с чего всё началось
«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе
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RT на русском01:07

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Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам

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Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

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В США назвали главную задачу американской контрразведки

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США поместили Россию и Китай на первое место в списке угроз

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Россия стала одной из главных угроз для контрразведки США

Московский Комсомолец00:16

Контрразведка США опубликовала новую стратегию со старыми врагами - Россией и Китаем

Фонтанка.Ру00:45

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

РИА Новостивчера в 23:37
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
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Беларусь договорилась покупать нефть у России

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Centralasia.news вчера в 03:51
Здоровье

Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек

По состоянию на утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 42 тыс. человек.
Znak.com вчера в 23:41
Гаджеты

Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700

Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
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Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой

Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Московский Комсомолец вчера в 03:32
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
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Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют стариков и больных

Росбалт вчера в 22:40
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США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией

РИА Новости 09 февраля в 17:16
Футбол

«Ювентус» хочет заменить Сарри на Гвардиолу

«Ювентус» попытается переманить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, чтобы со следующего сезона заменить Маурицио Сарри.
Sport24.ru 00:26
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

ТАСС вчера в 07:57
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
ТАСС 01:01
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
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Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 09 февраля в 07:59
Наука

Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне

В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
N+1 вчера в 07:15
Политика

Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
РБК 00:46
Происшествия

Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН

В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
REGNUM вчера в 03:17
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
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Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Гаджеты

Xiaomi показала, на что способна камера Xiaomi Mi 10

iXBT.com 01:10
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
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