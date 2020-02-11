с чего всё началось

Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны. Его несекретная часть опубликована на сайте Национального центра контрразведки и безопасности. Обновленная стратегия причисляет Россию, Китай, Кубу, Иран и Северную Корею к главным противникам США.

Энергетика Беларусь договорилась покупать нефть у России Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .

Гаджеты Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700 Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.

Шоу-бизнес Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Политика Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.

Общество Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.

Экономика Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.

Политика В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.

Наука Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.

Политика Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.

Экономика Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.