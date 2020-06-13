Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок.

с чего всё началось

С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок. Это вынуждает некоторых дилеров продавать новые машины ниже себестоимости. Достигнуть докризисных значений по загрузке мощностей автозаводов раньше конца года не удастся, считают эксперты.

Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%

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