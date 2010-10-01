Экономика
ИзвестияКонвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок.
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«Известия»: загрузка автозаводов в РФ из-за пандемии упала до менее 30%
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