Экономика

ИзвестияИзвестияКонвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%

Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок.
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Загрузка автомобильных заводов упала ниже 30%

Тарантас Ньюсвчера в 23:26

«Известия»: загрузка автозаводов в РФ из-за пандемии упала до менее 30%

Аргументы и Фактывчера в 23:15

Загрузка автозаводов в России упала ниже 30%

РЕН ТВвчера в 18:04

«Известия»: загрузка автозаводов в России из-за пандемии составляет менее 30%

ТАССвчера в 22:03

Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%

Известиявчера в 17:01
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Общество

Умер брат главы Хабаровского края

В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края, и брат глава региона Вячеслав Фургал.
Известия вчера в 23:54
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Происшествия

Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП

Коммерсантъ вчера в 17:31
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости 11 июня в 23:56
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Происшествия

В Казани произошел взрыв на газохранилище

Российская газета вчера в 23:45
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
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Футбол

Валенсия — Леванте 1:1

Sport24.ru вчера в 15:42
Здоровье

Ученый рассказала о «скрытых» признаках COVID-19

Профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о "скрытых" признаках нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:49
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Футбол

Невеста Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, что ей стыдно из-за тренировок с футболистом.
РЕН ТВ вчера в 13:48
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Футбол

Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru 11 июня в 08:28
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Происшествия

«100 миллионов»: адвокат назвал способ избежать тюрьмы Ефремову

Итого речь идет о сумме в 100 млн рублей.
Pravda.Ru вчера в 07:32
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Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 11 июня в 04:21
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Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском вчера в 06:52
18K
Происшествия

Адвокат оценила обращение Ефремова с точки зрения закона

News.ru вчера в 19:57
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
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Футбол

Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости вчера в 14:44
Игры

Sony показала новую консоль PlayStation 5

Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания вчера в 02:53
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Единоборства

Назван первый соперник Умара Нурмагомедова в UFC

Первым соперником двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) стал британский боец Натаниэль Вуд.
Вестник Кавказа вчера в 10:00
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
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Армия и оружие

В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии

По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
Деловое.ТВ вчера в 04:11
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Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Известия вчера в 20:52
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ 11 июня в 13:37
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Футбол

Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,4K
Происшествия

Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 14:08
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
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Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda представила внедорожный универсал Skoda Octavia Combi Scout новой генерации.
Новые автомобили 10 июня в 06:32
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Происшествия

Похваливший террористов российский студент предстанет перед судом

Студент одного из техникумов Омска предстанет перед судом за комментарий в интернете.
Lenta.ru вчера в 22:24
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Общество

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
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