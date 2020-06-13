Экономика
ИзвестияКонвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок.
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«Известия»: загрузка автозаводов в РФ из-за пандемии упала до менее 30%
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Студент одного из техникумов Омска предстанет перед судом за комментарий в интернете.
Lenta.ru вчера в 22:24
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Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru вчера в 03:18
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Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
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Здоровье
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Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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Конспирологи заявили о новом конце света через неделю
По словам конспирологов, ученые неправильно определили дату конца света, спрогнозированную майя.
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Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
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На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
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Экономика
«Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату
В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS.
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В Хакасии выздоровели ещё 19 пациентов с коронавирусом
Под наблюдением врачей находится 1796 человек, из них 19 — в обсерваторе. Получают лечение 427 пациентов. Общее число выздоровевших — 791.
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Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
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В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 19:20