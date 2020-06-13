Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок.

с чего всё началось

С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок. Это вынуждает некоторых дилеров продавать новые машины ниже себестоимости. Достигнуть докризисных значений по загрузке мощностей автозаводов раньше конца года не удастся, считают эксперты.

Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 135

Наука В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19. 50

Политика СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании. 44

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 348

Авто «КамАЗ» показал первый карьерный самосвал Не исключено, что новый "КамАЗ-65905" станет первой моделью проекта "Самсон", в который войдет ряд моделей грузоподъемностью до 70 тонн. 81

Общество Эксперт рассказал, почему размагничиваются банковские карты Директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров в качестве основных причин размагничивания банковских карт назвал воздействие электромагнитного излучения и физическое воздействие. 1

Общество Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет. 308

Политика Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества. 429

Авто Эксперты рассказали, сколько мощности автомобиля забирает кондиционер Профильные эксперты издания Which Car провели эксперимент, в ходе которого узнали, сколько мощности автомобиля забирает кондиционер.

Авто Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.

Космос Представлен удивительный концепт марсианского города Сложно сказать, насколько применимым окажется этот концепт на Марсе, но в случае невостребованности он может найти свою аудиторию и на Земле.

Космос Запуск ракеты Electron со спутниками-шпионами США отложен на 13 июня Как сообщало ИА REGNUM, это будет уже второй запуск разведывательных спутников NRO при помощи ракеты Electron частной компании Rocket Lab.

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 1,8K

Происшествия На французской атомной подводной лодке произошел пожар На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке. 23

Происшествия Адвокат предположил, какую линию защиты выберут для Ефремова Правозащитник Леонид Ольшанский считает, что защита будет настаивать на невменяемости актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП.

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 25