Lenta.ruКонвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится в ближайшие неделиВ ближайшие несколько недель Турция ускорит отказ от доллара: конвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится.Lenta.ruЧуть позже оно добавило еще одну цитату Небати: "Я пойду на выборы с однозначной инфляцией в июне 2023 года".ПРАЙМВ ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки центробанка резко ускорилось падение курса нацвалюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.ПРАЙМВ последнюю неделю курс лиры торговался на отметке 13,6 за единицу американской валюты.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКонвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится в ближайшие неделиLenta.ru12:12Минфин Турции спрогнозировал ускорение дедолларизации в республике в ближайшие неделиТАСС11:39Министр казначейства и финансов Турции рассчитывает на снижение инфляции в стране с маяПРАЙМвчера в 06:16Минэкономики Турции: Цены стабилизируются к лету этого годаМосковский Комсомолец Турция03:06Показать ещёОценить8Поделиться