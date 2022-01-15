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Конвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится в ближайшие недели

В ближайшие несколько недель Турция ускорит отказ от доллара: конвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится.
Lenta.ru
Чуть позже оно добавило еще одну цитату Небати: "Я пойду на выборы с однозначной инфляцией в июне 2023 года".
ПРАЙМ
В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки центробанка резко ускорилось падение курса нацвалюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.
ПРАЙМ
В последнюю неделю курс лиры торговался на отметке 13,6 за единицу американской валюты.
ТАСС

Подробнее о событии

Конвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится в ближайшие недели
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Минфин Турции спрогнозировал ускорение дедолларизации в республике в ближайшие недели
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