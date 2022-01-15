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Конвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится в ближайшие недели

В ближайшие несколько недель Турция ускорит отказ от доллара: конвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится.
Lenta.ru
«Теперь мы вступаем в 2022 год с большими надеждами», — подчеркнул он.
Lenta.ru
В последнюю неделю курс лиры торговался на отметке 13,6 за единицу американской валюты.
ТАСС
Причиной проблем с национальной валютой, по оценкам экономистов, стало снижение ключевой ставки Центробанка с 19 процентов до 14-ти за последние три месяца на фоне рекордной за последние годы инфляции.
Lenta.ru

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В ближайшие несколько недель Турция ускорит отказ от доллара
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