Причиной проблем с национальной валютой, по оценкам экономистов, стало снижение ключевой ставки Центробанка с 19 процентов до 14-ти за последние три месяца на фоне рекордной за последние годы инфляции.
"Центр цунами ФБГУ "Сахалинского УГМС" до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метра (для Японии — 0,3 метра) в результате извержения подводного вулкана в Тонге", — сказал собеседник агентства.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии в соцсетях, об этом сообщил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По неофициальным данным, LG Energy Solutions (LGES) намерена построить в США завод по выпуску батарей для электромобилей совместно с компанией Honda Motor, восьмым по величине автопроизводителем в мире.