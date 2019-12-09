Происшествия

RT на русскомRT на русскомКонвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
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Конвоирам вынесли приговор за попытку побега из суда участников «банды GTA»

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Суд приговорил к условным срокам конвоиров «банды ГТА»

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Конвоиры банды ГТА получили условные сроки за перестрелку в суде

Телеканал 360°04:42

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

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Допустившие попытку побега конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

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Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
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Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

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В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
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ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море

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Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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АБН вчера в 11:33
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Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
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В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
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Политика

В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
RT на русском 07:12
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Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»

Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
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Из хранилища вещдоков во Внуково исчезли 105 кг наркотиков

Во Внуково пропали из хранилища, где находились вещдоки, около 105 кг синтетических наркотиков.
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Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»

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Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
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Порошенко переписал на сына свой крупнейший актив в аграрном бизнесе

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Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
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Малышева назвала опасные для здоровья советы при отравлении

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Китай решил «деамериканизировать» компьютеры и софт в госучреждениях

Guardian сообщает, что всего планируется заменить 20-30 млн образцов техники, используемой госучреждениями КНР.
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