Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.

Спорт Вице-президент WADA потребовала извинений от России Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд сообщила, что не довольна решением исполкома организации по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и российским спортсменам.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температуры превышают норму.

Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Экономика Эксперт оценил запрет на взыскание долгов с пенсий Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин предположил, что кредиты для пенсионеров станут менее доступными, если в России введут запрет на взыскание долгов со страховых пенсий.

Происшествия В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.

Общество Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии» Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.

Спорт Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт» Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Политика Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».