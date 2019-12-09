Происшествия
RT на русскомКонвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
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Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Спорт
Вице-президент WADA потребовала извинений от России
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд сообщила, что не довольна решением исполкома организации по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и российским спортсменам.
Спорт
Журова предположила, что решение WADA — попытка переманить российских фигуристок
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта связаны с политикой.
Армия и оружие
Российские военные вошли в сирийскую Ракку
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температуры превышают норму.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Армия и оружие
ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Футбол
Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и пражской «Славией».
Экономика
Эксперт оценил запрет на взыскание долгов с пенсий
Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин предположил, что кредиты для пенсионеров станут менее доступными, если в России введут запрет на взыскание долгов со страховых пенсий.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Происшествия
В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину
На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
Политика
В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России
Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
Общество
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Происшествия
Из хранилища вещдоков во Внуково исчезли 105 кг наркотиков
Во Внуково пропали из хранилища, где находились вещдоки, около 105 кг синтетических наркотиков.
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Кино
Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
Политика
Порошенко переписал на сына свой крупнейший актив в аграрном бизнесе
Бывший президент Украины Петр Порошенко передал сыну Алексею права на компанию "Укрпроминвест-Агро", которая ведет сельскохозяйственную деятельность на 120 тыс. га земли.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Здоровье
Малышева назвала опасные для здоровья советы при отравлении
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказала, какими советами из Сети нельзя пользоваться при лечении пищевого отравления.
Общество
Китай решил «деамериканизировать» компьютеры и софт в госучреждениях
Guardian сообщает, что всего планируется заменить 20-30 млн образцов техники, используемой госучреждениями КНР.