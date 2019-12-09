Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.

Спорт Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Здоровье Названы любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии Тернер рассказала, что в своей практике работала с людьми, которым оставалось жить несколько недель, но, резко изменив образ жизни и питания, они смогли побороть болезнь.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.

Футбол Егоров отказался комментировать слова Гинера в его адрес Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера про работу арбитров в чемпионате России.

Происшествия В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Политика Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.

Футбол Федотов стал главным тренером «Сочи» Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Футбол Фанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному.

Экономика В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.

Общество Названы самые пьющие регионы России. Уральцы оказались в лидерах Лидерами антирейтинга стали Приморский край (85 место), Чукотка (84 место) и Ненецкий автономный округ (83 место).Меньше же всего пьющих оказалось в Чечне (1 место), Ингушетии (2 место) и Дагестане (3 место).

Наука Даже небольшое количество спиртного увеличивает риск рака После двух спиртных напитков в день на протяжении 40 лет относительный риск опухолей вырастал на 54%, если сравнивать с теми людьми, которые вообще не употребляли спиртные напитки.

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.

Наука В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи Появление на свет необычных гибридов ничем не отличалось от рождения обычных свиней, а органы, такие как сердце, печень, селезенка, легкие и кожа содержали ткани обезьян, хотя их доля пока очень низкая (от одной десятой до одной тысячной).

Армия и оружие Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).

Авто Дизельный Mercedes-Benz G 350 d появился в России Компания Mercedes-Benz начала прием заказов в России на дизельную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class – G 350 d. Цены стартуют от 7 млн 570 тысяч рублей.